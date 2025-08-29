ONU: Iranul a executat cel puţin 841 de persoane în acest an

Biroul pentru Drepturile Omului al Naţiunilor Unite a declarat că a existat o „creştere majoră a execuţiilor” de către Teheran în prima jumătate a anului 2025. „Autorităţile iraniene au executat cel puţin 841 de persoane de la începutul anului”, a declarat purtătoarea de cuvânt Ravina Shamdasani.

„Situaţia reală ar putea fi diferită”, a adăugat ea. „Ar putea fi şi mai rea, având în vedere lipsa de transparenţă.”

Numai în iulie, a spus ea, Iranul a executat cel puţin 110 persoane – dublu faţă de numărul de persoane executate în iulie 2024.

„Numărul mare de execuţii indică un model sistematic de utilizare a pedepsei cu moartea ca instrument de intimidare a statului, cu vizarea disproporţionată a minorităţilor etnice şi a migranţilor”, a adăugat Shamdasani.

Ea a menţionat execuţiile cetăţenilor afgani, precum şi ale cetăţenilor kurzi şi arabi.În primele şase luni ale anului, cel puţin 289 de persoane au fost executate pentru infracţiuni legate de droguri.

Shamdasani a spus că modelul observat în mai multe ţări arată că, atunci când guvernele lor percep ameninţări la adresa controlului asupra ordinii publice, devin din ce în ce mai represive şi mai puţin tolerante faţă de disidenţă. Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, solicită Teheranului să impună un moratoriu asupra aplicării pedepsei capitale, ca pas către abolire.