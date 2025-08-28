ONU pune capăt misiunii de menținere a păcii din Liban

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat joi o rezoluție care prevede retragerea Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL), instituite pentru a supraveghea retragerea trupelor israeliene în urma conflictului din 1978. Mandatul a fost extins și în urma conflictului dintre Israel și gruparea militantă Hezbollah din 2006.

Conform deciziei Organizației Națiunilor Unite, mandatul UNFIL va fi menținut până la finalul anului 2026, urmat de un an pentru retragerea personalului și a mijloacelor logistice din regiune.

Statele Unite au cerut inițial încetarea rapidă a misiunii motivând că influența Hezbollah a fost diminuată în regiune și consumă resurse financiare.

State europene precum Franța și Italia au susținut că o retragere grăbită ar putea crea un vid de securitate exploatat de gruparea Hezbollah.

Decizia a fost salutată de premierul libanez Nawaf Salam, întrucât oficiali libanezi au susținut că armata nu poate asigura securitatea pe Linia Albastră, granița stabilită de ONU între Liban și Israel.

Ambasadorul israelian la ONU Danny Danon, a acuzat UNIFIL că a ignorat în mod constant consolidarea militară a Hezbollah și a cerut consolidarea armatei libaneze.

La rândul său, reprezentantul Algeriei a avertizat că misiunea ONU rămâne esențială pentru stabilitatea regională și a acuzat Israelul că menține trupe pe teritoriul libanez.