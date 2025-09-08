Opoziția din Turcia folosește mese și scaune pentru a bloca poliția la sediul partidului

Imaginile cu baricada au marcat cel mai recent episod al unei campanii de aproape un an împotriva principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului (CHP), în cadrul căreia sute de membri ai partidului au fost arestați și închiși.

În exteriorul clădirii, sute de polițiști anti-revoltă au reținut protestatarii, au folosit spray paralizant și s-au luptat cu liderii CHP, principalul rival al președintelui Tayyip Erdogan.

În prima săptămânp din septembrie, o instanță din Istanbul a decis înlăturarea șefului provincial al CHP din Istanbul, Ozgur Celik, pentru presupuse nereguli. Instanța a ordonat ca Gursel Tekin, fost vicepreședinte CHP, să îl înlocuiască pe Celik pe o perioadă temporară.

CHP a respins decizia ca fiind „nulă”, a precizat că Tekin fusese exclus din partid și a promis că nu va ceda postul lui Celik nimănui.

Cu toate acestea, Tekin a ajuns luni la sediul CHP, în mijlocul protestelor, pentru a prelua postul. El a intrat în clădire cu sprijinul poliției, după un conflict cu membrii partidului aflați în interior, și a declarat jurnaliștilor că nu lucrează pentru stat și că se angajează să ajute la rezolvarea problemelor CHP.

La câteva etaje mai sus, parlamentarii CHP au împins mobilierul aproape până în vârful ușii pentru a împiedica intrarea poliției și a lui Tekin. Într-o scară aflată în exteriorul biroului, ofițerii de poliție au evacuat susținătorii CHP, folosind și spray paralizant pentru a-i scoate afară, au declarat martorii.

„Astăzi, nu încearcă doar să evacueze clădirea de susținătorii CHP de aici, ci încearcă, de fapt, să demonteze democrația”, a spus Gokhan Gunaydin, deputat CHP aflat în spatele baricadei, într-o transmisiune live pe X din interiorul camerei.

Peste 50 de parlamentari CHP se aflau la sediul partidului pentru a descuraja poliția. Principalul indice bursier al Istanbulului a scăzut luni cu 3%, parțial din cauza creșterii riscului politic, au spus analiștii.