Pakistanul afirmă că Iranul a acceptat să permită trecerea a 20 dintre navele sale prin strâmtoarea Ormuz

Iranul a acceptat să permită trecerea a 20 de nave sub pavilion pakistanez prin Strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut de ministrul pakistanez de Externe.
Imagine din satelit cu Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
29 mart. 2026, 07:40, Știri externe

Iranul va permite trecerea a 20 de nave sub pavilion pakistanez prin Strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut sâmbătă de vipremierul și ministrul pakistanez de Etxerne, Ishaq Dar, într- postare pe X.

Acesta a calificat măsură drept „un semn al păcii”, întrucât redeschiderea strâmtorii reprezintă o condiție esențială de negociere pentru SUA în discuțiile cu Iranul privind încheierea conflictului. Potrivit acestuia, două nave vor traversa strâmtoarea în fiecare zi.

„Guvernul Iranului a acceptat să permită trecerea prin Strâmtoarea Ormuz a încă 20 de nave sub pavilion pakistanez; două nave vor traversa strâmtoarea în fiecare zi. Acesta este un gest binevenit și constructiv din partea Iranului, care merită apreciat. Este un semn al păcii și va contribui la instaurarea stabilității în regiune. Acest anunț pozitiv marchează un pas semnificativ către pace și va consolida eforturile noastre colective în această direcție”, a scris oficialul pakistanez într-o postare pe X.

Tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz a fost semnificativ afectată de războiul lansat de SUA și Israel împotriva Iranului, generând o criză pe piața petrolului. Prețul barilului a trecut pragul de 100 de dolari.

