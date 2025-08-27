Papa Leon al XIV-lea a făcut apel la încetarea conflictului din Gaza și la eliberarea ostaticilor

„Implor ca toți ostaticii să fie eliberați, să se ajungă la un armistițiu permanent, să se faciliteze intrarea în siguranță a ajutorului umanitar și să se respecte pe deplin dreptul internațional umanitar”, a declarat suveranul pontif.

Acesta a subliniat și nevoia de a proteja civilii și interdicțiile privind pedeapsa colectivă, utilizarea nediscriminată a forței și deplasările forțate ale populației.

Leon al XIV-lea, primul papă american, ales în mai pentru a-l urma de Papa Francisc, a adoptat o abordare mai rezervată față de conflict decât predecesorul său, care sugerase că acțiunile Israelului ar putea fi investigate ca genocid.

Conflictul, început în octombrie 2023 a dus la moartea a peste 62.000 de persoane, conform datelor oferite de autoritățile sanitare din enclava palestiniană.