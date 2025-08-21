Papa Leon al XIV-lea ar putea vizita Libanul, prima sa călătorie internațională

Papa Leon al XIV-lea, primul papă american din istoria Bisericii Catolice, ia în calcul o vizită în Liban în cursul acestui an, potrivit arhiepiscopului Paul Sayah, adjunctul celui mai înalt ierarh catolic din țară.

Vaticanul „studiază” planul, însă datele oficiale urmează să fie confirmate.

O astfel de călătorie ar fi încărcată de simbolism, atât pentru Liban, țară cu o puternică diversitate religioasă și peste două milioane de catolici, cât și pentru începutul pontificatului Papei Leo.

„Libanul este o țară multiculturală și multireligioasă, un loc al dialogului… un mesaj pentru întreaga regiune”, a spus episcopul Sayah.

Contextul regional amplifică semnificația unei eventuale vizite, Libanul aflându-se în apropierea războiului din Gaza și a conflictului israeliano-palestinian.

„Dacă Papa adaugă vocea sa apelurilor pentru pace, impactul ar putea fi real”, a subliniat Sayah.

De la alegerea sa, Papa Leon a insistat pe dialogul interreligios și pe necesitatea conviețuirii pașnice între creștini, evrei și musulmani.

Una dintre primele sale întâlniri a fost cu o delegație interreligioasă, unde a elogiat „rădăcinile iudaice ale creștinismului” și „angajamentul pentru fraternitate”.