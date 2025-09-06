Papa Leon al XIV-lea și președintele polonez, Karol Nawrocki, s-au întâlnit la Vatican

Papa Leon al XIV-lea l-a primit în audiență pe noul președinte ales al Republicii Polone, Karol Tadeusz Nawrocki, care a depus jurământul în fața Parlamentului național în urmă cu o lună.

Ulterior, șeful statului polonez s-a întâlnit cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru Relațiile cu Statele și Organizațiile Internaționale.

Temele de discuție

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Sfântului Scaun, subiectul „discuțiilor cordiale” din cadrul Secretariatului de Stat a fost „situația socio-politică” din Polonia, cu referire specială la „valorile pe care se întemeiază societatea poloneză și necesitatea construirii consensului în fața provocărilor cu care aceasta trebuie să se confrunte.”

Convorbirile s-au îndreptat apoi către aspecte de „natură internațională”, cu o atenție deosebită acordată „conflictului din Ucraina și securității Europei”.

Karol Nawrocki e catolic practicant și militant

Karol Nawrocki este un creștin catolic devotat, practicant și militant, iar credința lui joacă un rol central în configurarea profilului său politic și a discursului public.

Nawrocki este susținător ferm al valorile creștine tradiționale și cultivă atent parteneriatul dintre stat și Biserica Catolică. Promovează criminalizarea extinsă a avortului și se opune căsătoriilor între persoane de același sex, invocând etica sexuală catolică (relațiile heterosexuale).

În timpul campaniei sale electorale, Nawrocki a aruncat simbolic o copie a cărții „Gender Queer” într-un tocător de hârtie, ca expresie a opoziției față de influențele occidentale cu impact asupra valorilor morale.

De altfel, Nawrocki a spus într-un interviu că-l are ca model pe Papa Ioan Paul al II-lea. Potrivit unei analize publicate într-un ziar catolic, sprijinul lui Nawrocki în etapa electorală a venit în special din zone puternic catolic-conservatoare.