Papa Leon al XIV-lea va proclama duminică șapte noi sfinți ai Bisericii Catolice, printre care sunt primul din Papua Noua Guinee, un arhiepiscop executat în timpul genocidului armean și „doctorul săracilor” din Venezuela. De asemenea, vor fi canonizate trei călugărițe.
Papa Leon al XIV-lea va proclama șapte noi sfinți, inclusiv trei călugărițe
Petru Mazilu
19 oct. 2025, 09:17, Știri externe

La Liturghia solemnă, care va începe la ora locală 10:30 în Piața Sfântul Petru din Vatican, va fi canonizat fostul preot satanist Bartolo Longo. Născut în 1841, avocatul italian a îmbrățișat credința catolică și a fondat Sanctuarul Pontifical al Sfintei Fecioare a Rozariului din Pompei. Printre cei canonizați vor mai fi primul sfânt originar din Papua Noua Guinee, laicul Peter To Rot (1912-1945), executat de japonezi la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, și Ignazio Choukrallah Maloyan, episcop armean și martir ucis în 1915 de forțele otomane pentru că a refuzat să se convertească la islam. Li se va alătura laicul venezuelean José Gregorio Hernandez Cisneros (1864-1919), pe care Papa Francisc l-a descris ca „un doctor aproape de cei mai slabi” și care este venerat în țara sa.

Tot din Venezuela este Maria Carmen Elena Rendiles Martinez, o călugăriță născută fără brațul stâng. Ea și-a depășit dizabilitatea și a fondat Congregația Slujitorilor lui Isus înainte de moartea sa în 1977. Va fi prima sfântă din țara sud-americană.

Călugărițele italiene canonizate sunt Vincenza Maria Poloni, fondatoarea din secolul al XIX-lea a Institutului Surorilor Milostivirii din Verona, care îngrijea în principal bolnavii din spitale, și Maria Troncatti (1883-1969), care și-a dedicat viața ajutorării populației indigene din Ecuador.

Aceasta este a doua ceremonie de canonizare prezidată de papa american de la alegerea sa ca șef al Bisericii Catolice pe 8 mai. În septembrie, i-a proclamat sfinți pe italienii Carlo Acutis – un adolescent poreclit „tocilarul lui Dumnezeu”, care a murit de leucemie la vârsta de 15 ani în 2006, și Pier Giorgio Frassati, considerat un model de caritate, care a murit în 1925.

Canonizarea, ultimul pas către sfințenie după beatificare, necesită trei condiții: decesul de cel puțin cinci ani, o viață creștină exemplară și recunoașterea a cel puțin două miracole atribuite persoanei canonizate.