Papa Leon al XIV-lea va proclama șapte noi sfinți, inclusiv trei călugărițe

La Liturghia solemnă, care va începe la ora locală 10:30 în Piața Sfântul Petru din Vatican, va fi canonizat fostul preot satanist Bartolo Longo. Născut în 1841, avocatul italian a îmbrățișat credința catolică și a fondat Sanctuarul Pontifical al Sfintei Fecioare a Rozariului din Pompei. Printre cei canonizați vor mai fi primul sfânt originar din Papua Noua Guinee, laicul Peter To Rot (1912-1945), executat de japonezi la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, și Ignazio Choukrallah Maloyan, episcop armean și martir ucis în 1915 de forțele otomane pentru că a refuzat să se convertească la islam. Li se va alătura laicul venezuelean José Gregorio Hernandez Cisneros (1864-1919), pe care Papa Francisc l-a descris ca „un doctor aproape de cei mai slabi” și care este venerat în țara sa.

Tot din Venezuela este Maria Carmen Elena Rendiles Martinez, o călugăriță născută fără brațul stâng. Ea și-a depășit dizabilitatea și a fondat Congregația Slujitorilor lui Isus înainte de moartea sa în 1977. Va fi prima sfântă din țara sud-americană.

Călugărițele italiene canonizate sunt Vincenza Maria Poloni, fondatoarea din secolul al XIX-lea a Institutului Surorilor Milostivirii din Verona, care îngrijea în principal bolnavii din spitale, și Maria Troncatti (1883-1969), care și-a dedicat viața ajutorării populației indigene din Ecuador.

Aceasta este a doua ceremonie de canonizare prezidată de papa american de la alegerea sa ca șef al Bisericii Catolice pe 8 mai. În septembrie, i-a proclamat sfinți pe italienii Carlo Acutis – un adolescent poreclit „tocilarul lui Dumnezeu”, care a murit de leucemie la vârsta de 15 ani în 2006, și Pier Giorgio Frassati, considerat un model de caritate, care a murit în 1925.

Canonizarea, ultimul pas către sfințenie după beatificare, necesită trei condiții: decesul de cel puțin cinci ani, o viață creștină exemplară și recunoașterea a cel puțin două miracole atribuite persoanei canonizate.