Leon l-a numit pe arhiepiscopul Filippo Iannone prefect al Dicasterului pentru Episcopi.

Leon, fostul cardinal Robert Prevost, a condus importantul birou al Vaticanului timp de doi ani, până la alegerea sa ca papă în luna mai.

Iannone, în vârstă de 67 de ani, este în prezent cel mai important legislator al Sfântului Scaun, în calitate de şef al biroului juridic al Vaticanului. Transferul său creează astfel o altă poziţie importantă vacantă pe care Leon va trebui să o ocupe.

Papa, care este el însuşi avocat canonist, ar putea avea idei de reformă pentru sistemul juridic al bisericii şi ar putea dori să numească pe cineva ales de el care să poată pune în aplicare această viziune.

Leon ştie, de asemenea, că, în cele din urmă, deciziile privind nominalizările episcopilor aparţin exclusiv Papei.

Anunţând transferul lui Iannone, Leon i-a confirmat şi pe actualii funcţionari nr. 2 şi 3 din Dicasterul Episcopilor, păstrând, în esenţă, structura birocratică pe care o avea când era prefect.