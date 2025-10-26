Parlamentul din Kosovo nu reușește să aleagă un nou prim-ministru. Alegerile anticipate par iminente

Kurti, liderul formațiunii Vetevendosje și actual premier interimar, a obținut 56 de voturi în parlamentul cu 120 de locuri – cu cinci mai puține decât majoritatea necesară pentru formarea unui nou guvern, potrivit Reuters.

Partidele de opoziție – Partidul Democratic din Kosovo (PDK), Liga Democratică din Kosovo (LDK) și Alianța pentru Viitorul Kosovo (AAK) – au votat împotriva candidaturii sale.

Nu este încă clar dacă președintele țării va cere celei de-a doua sau celei de-a treia formațiuni clasate la alegeri să încerce formarea unui guvern. Ambele partide au declarat însă că preferă organizarea unor noi alegeri.

Formațiunile de opoziție îl acuză pe Kurti de deteriorarea relațiilor cu aliații occidentali și de modul în care a gestionat tensiunile din nordul Kosovo, regiune locuită majoritar de etnici sârbi.

Kurti, un naționalist albanez de stânga, a ajuns la putere în 2021, când coaliția condusă de Vetevendosje a câștigat peste 50% din voturi și o majoritate de șapte mandate în parlament.

Kosovo, cea mai tânără țară din Europa, și-a proclamat independența față de Serbia în 2008, cu sprijinul Statelor Unite ale Americii, după campania aeriană a NATO din 1999 împotriva forțelor sârbe.