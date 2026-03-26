Parlamentul European aprobă acordul comercial UE-SUA, cu garanții stricte

Parlamentul European a aprobat joi aplicarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, însă a impus noi condiții pentru a proteja interesele economice ale statelor membre.

Decizia vizează în principal eliminarea taxelor vamale pentru majoritatea produselor industriale americane care intră pe piața europeană.

Votul a avut loc în cadrul unei sesiuni plenare desfășurate la Bruxelles, iar eurodeputații au susținut două propuneri legislative care stabilesc modul în care vor fi aplicate prevederile tarifare ale acordului negociat în 2025.

Dacă textele vor primi și aprobarea Consiliului, acestea vor permite acces preferențial pentru o gamă largă de produse americane, inclusiv din sectorul agricol și pescăresc.

În același timp, Parlamentul European a introdus mecanisme de protecție pentru a preveni eventualele dezechilibre. Una dintre cele mai importante prevederi este clauza de suspendare, care permite Uniunii Europene să oprească temporar facilitățile comerciale dacă Statele Unite nu respectă condițiile stabilite sau dacă introduc taxe suplimentare peste nivelul convenit.

Eurodeputații au stabilit și o „clauză de intrare în vigoare”, care condiționează aplicarea reducerilor tarifare de respectarea angajamentelor de către partea americană, inclusiv limitarea taxelor pentru produsele europene care conțin oțel și aluminiu.

În lipsa respectării acestor condiții, avantajele comerciale oferite exporturilor americane ar putea fi retrase.

Acordul include și o „clauză de expirare”, care fixează data de 31 martie 2028 ca termen limită pentru aplicarea regulamentului, cu posibilitatea de prelungire doar după o evaluare a impactului.

Comisia Europeană va avea rolul de a monitoriza efectele noilor reguli și va putea interveni dacă importurile din SUA cresc la un nivel care afectează industriile europene.

„Prin votul de astăzi, avem un mandat puternic pentru negocierile cu Consiliul și intenționăm să profităm la maximum de acesta. Eurodeputații vor putea accepta termenii comerciali ai acordului numai dacă regulamentul conține garanții foarte puternice și clare și numai după ce SUA respectă pe deplin termenii acordului. Intenționez să apăr cu fermitate acest mandat în cadrul negocierilor”, a declarat raportorul Bernd Lange.

„Condițiile sunt clar definite în poziția PE. Acestea includ o clauză de intrare în vigoare care impune respectarea deplină a angajamentelor de către SUA înainte de aplicarea regulamentului, o clauză de caducitate care asigură supravegherea parlamentară deplină a oricărei prelungiri a concesiilor, rămânând, în același timp, conformă cu normele OMC. Orice altă amenințare tarifară sau dacă acordul nu produce rezultate pentru producătorii și consumatorii din UE va duce la expirarea legislației”, a mai adăugat acesta.

Cele două acte legislative au fost adoptate într-o majoritate, ceea ce oferă Parlamentului European un mandat solid pentru negocierile finale cu statele membre.