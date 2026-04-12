Paștele în umbra războiului: ucrainenii se tem de atacuri și mai mari după armistițiu. Avem nevoie de pace reală, nu de pauze

Pentru mulți ucraineni, Paștele nu mai înseamnă liniște și bucurie, ci o pauză incertă într-un război care durează de peste patru ani.

Slujbele religioase, ținute de regulă înainte de miezul nopții, au fost mutate anul acesta în timpul zilei din cauza restricțiilor de circulație, iar credincioșii au venit la biserică cu coșuri tradiționale pentru a fi sfințite, dar și cu teamă.

„Poate este pauză”, a spus una dintre enoriașe, aflată la o biserică din estul Ucrainei, pentru BBC. „Dar apoi vor urma atacuri și mai intense. Am mai văzut asta”.

Chiar și acolo unde luptele s-au oprit temporar, încrederea în armistițiu rămâne scăzută. Oamenii spun că se așteaptă ca bombardamentele să reînceapă imediat după expirarea acordului.

„Rusia spune una și face alta”

Pe front, militarii privesc armistițiul cu aceeași rezervă. Un comandant ucrainean a declarat că unitatea sa a primit ordin să nu deschidă focul decât dacă este atacată, însă este convins că forțele ruse vor încălca armistițiul. „Rusia spune una și face alta. Trebuie să fii pregătit”.

În același timp, soldații încearcă să păstreze un minim de normalitate. Folosind dronele, au trimis cozonac și vin fără alcool camarazilor din prima linie.

Comandantul intervievat spune însă că Ucraina nu își permite să oprească lupta până când nu va putea negocia condiții mai bune. „Avem nevoie de negocieri reale de pace”, spune el.

Sărbătoare în umbra fricii

În apropierea frontului, urmele războiului sunt vizibile peste tot: blocuri distruse, locuințe abandonate și cartiere întregi nelocuibile. În unele zone, atacurile sunt atât de rapide încât sistemele de apărare aeriană au foarte puțin timp să reacționeze.

O femeie care a supraviețuit unui atac rusesc recent povestește că s-a adăpostit într-un coridor împreună cu mama ei, în timp ce clădirile din jur erau cuprinse de flăcări.

„Acest armistițiu durează doar o zi și jumătate. Dar măcar ne putem odihni puțin, pentru că aici te aștepți să mori în fiecare secundă”, spune ea. „Vrem pace. Nu pentru o zi și jumătate. Pentru totdeauna”.

Apeluri pentru „pace reală”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că Paștele ar trebui să fie „un timp al siguranței și al păcii”, dar a avertizat că forțele ucrainene vor răspunde la orice atac.

El a propus ca armistițiul temporar să fie transformat într-un acord de încetare a focului de durată și să fie reluate negocierile pentru o pace stabilă.

Rusia anunță reluarea atacurilor

Însă pentru mulți ucraineni, experiențele anterioare îi fac sceptici. „Avem nevoie de pace reală, nu de pauze”, este mesajul care se repetă constant, de la civili până la militari.

Între timp, Moscova a transmis că operațiunile militare vor fi reluate în forță imediat după încheierea armistițiului, alimentând temerile că liniștea de Paște este doar o scurtă întrerupere înaintea unor noi atacuri.