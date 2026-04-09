Prima pagină » Știri externe » Patru persoane au murit încercând să traverseze Canalul Mânecii

Patru persoane au murit în largul coastei din nordul Franței, după ce au încercat să urce într-o barcă folosită pentru traversarea Canalului Mânecii, au anunțat autoritățile locale.
Iulian Moşneagu
09 apr. 2026, 12:37, Știri externe

Două femei și doi bărbați au murit după ce au încercat să urce într-o barcă, iar „curenții, care pot fi periculoși în această zonă, i-au luat”, a declarat prefectura Pas-de-Calais într-o conferință de presă, potrivit BBC.

Bilanțul victimelor este „provizoriu”, a precizat oficialul local François-Xavier Lauch.

O persoană a fost tratată pentru hipotermie și a suferit răni care nu îi pun viața în pericol, iar alte 37 au fost transportate la spital, a adăugat acesta.

Presa franceză relatează că operațiunile de salvare erau încă în desfășurare joi dimineață, în largul coastelor Boulogne, între plajele Équihen și Écault, la sud de Calais.

În ultimii trei ani, numărul traversărilor Canalului Mânecii a crescut, 41.472 de persoane ajungând în Marea Britanie cu ambarcațiuni mici în 2025.

În perioada 1 ianuarie – 26 martie 2026, un total de 4.441 de persoane au traversat Canalul Mânecii din Franța spre Marea Britanie cu ambarcațiuni mici.

