Paza de coastă italiană: 26 de morți în urma răsturnării unei bărci care transporta migranți

Șaizeci de supraviețuitori au fost aduși la un centru din Lampedusa, a declarat Filippo Ungaro, purtător de cuvânt al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR) în Italia. Potrivit relatărilor supraviețuitorilor, la bord se aflau între 92 și 97 de migranți când ambarcațiunea a plecat din Libia. Autoritățile continuau căutările pentru eventuali supraviețuitori.

Paza de coastă a precizat, într-un comunicat, că bilanțul victimelor este de 26 de morți, dar este încă „provizoriu și în curs de actualizare”, potrivit notează Associated Press.

Supravieţuitorii spun că aproximativ 95 de migranți au plecat din Libia la bordul a două ambarcațiuni, a declarat Flavio Di Giacomo, purtător de cuvânt al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM). Când una dintre ambarcațiuni a început să ia apă, toți pasagerii au fost transferați pe cealaltă, din fibră de sticlă, care s-a răsturnat din cauza supraîncărcării.

Primarul din Lampedusa, Filippo Mannino, a declarat că naufragiul a avut loc „probabil la răsărit”.

De la începutul acestui an, 675 de migranți au murit încercând să traverseze pe ruta central-mediteraneană, fără a include însă victimele din acest ultim naufragiu, potrivit agenției ONU pentru refugiați.