Pe Zidul Plângerii a fost scris mesajul „Există un holocaust în Gaza”

Un mesaj scris cu spray în ebraică, „Există un holocaust în Gaza”, a apărut luni dimineață pe partea sudică a Zidului Plângerii din Ierusalim, într-o zonă mai puțin frecventată, unde rugăciunile au loc fără separare pe sexe.

Aceeași inscripție a fost găsită și pe fațada Marii Sinagogi din oraș, alături de cuvintele „tot ce se publică este o minciună”, potrivit Le Figaro.

Poliția a anunțat reținerea unui suspect de 27 de ani, rezident al Ierusalimului, chiar în dimineața zilei de luni, care urmează să fie prezentat instanței pentru „prelungirea arestului”.

Rabinul Zidului Plângerii, Shmuel Rabinovitch, a calificat acțiunea drept „o profanare”, subliniind că „un loc sfânt nu este un loc pentru exprimarea protestelor”.

Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, s-a declarat „șocat”, iar Bezalel Smotrich, ministrul Finanțelor, a acuzat că „autorii au uitat ce înseamnă să fii evreu”.

Liderul opoziției, Benny Gantz, a numit incidentul „o crimă împotriva întregului popor evreu”, iar rabinul progresist Gilad Kariv a criticat gestul ca fiind „cea mai disprețuitoare modalitate de a atrage atenția asupra nevoii de a opri războiul din Gaza”.

Autoritățile verifică imaginile camerelor de supraveghere din jurul celor două locații pentru a afla dacă mesajele au fost scrise de aceeași persoană și dacă acțiunea a fost planificată dinainte.