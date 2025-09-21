Pelerinii democrației au ajuns la Washington, după un marș de aproape 260 de kilometri

De la copii, până la persoane în vârstă, membrii inițiativei „We are America” (trad. Noi suntem America), au sosit vineri după-amiază la Washington obosiți, însă fericiți. Ei au fost primiți cu îmbrățișări și urale din partea susținătorilor, dar și a membrilor Congresului SUA, relatează Associated Press.

Misiunea marșului de aproape 260 de kilometri (160 de mile), a fost aceea de a uni o inițiativă suficient de puternică, menită declanșeze tragerea la răspundere a liderilor americani, pe fondul concedierilor masive din agențiile guvernamentale, preluarea controlului către autoritățile federale a controlului asupra forțelor de ordine din Districtul Columbia, dar și multiplele dezacorduri cu acțiunile întreprinse de administrația Trump și de președintele SUA.

În urmă cu două săptămâni, manifestanții au pornit din Philadelphia și au trecut prin orașe precum Newark, Delaware sau Baltimore. De-a lungul traseului, cei aproape 200 de manifestanți au fost cazați în biserici, unde au dormit pe bănci. Locuitorii solidari i-au primit chiar în casele lor. Într-una dintre nopți, grupul a campat în aer liber.

O membră fondatoare a inițiativei „We are America”, Maggie Bohara, a precizat că participanții au fost primiți cu căldură de fiecare comunitate întâlnită de-a lungul traseului. Manifestanții au primit hrană, apă și adăpost din partea localnicilor din orașele pe care le-au traversat.

„Acest lucru a demonstrat cu adevărat că există oameni care cred în ceea ce credem noi și că nu suntem singuri în această cauză”, a declarat femeia.

Participanții au avut și o versiune a Constituției SUA

Participanții la marș au purtat cu ei o versiune a Constituției realizată de copii din toată America. Manifestanții i-au oferit-o drept cadou senatorului Chris Van Hollen, după ce au sosit la Washington.

Senatorul Van Hollen a intrat în atenția publică în aprilie, când a zburat în El Salvador pentru a se întâlni cu un alegător de-al său, care a fost deportat pe nedrept de administrația Trump.

„Ne-am dorit să creăm un sentiment de comunitate în luna martie. În prezent, avem impresia că foarte mulți oameni din America și-au pierdut sentimentul de comunitate, iar comunitatea este esențială pentru crearea unei mișcări care să susțină acțiuni nonviolente pe termen lung, ceea ce reprezintă obiectivul nostru final”, a precizat MJ Tune, unul dintre membrii marșului „We are America”.

El a precizat că participanții la marș au dus Constituția SUA pentru a le reaminti aleșilor săi jurământul de a o apăra împotriva dușmanilor, atât străini, cât și interni.