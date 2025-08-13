Pericol de inundaţii record în Alaska înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin. Locuitorii din Juneau, îndemnaţi să evacueze

O parte dintre locuitorii oraşului Juneau, capitala statului Alaska, se pregătesc să evacueze în faţa unei viituri care ar putea doborî recordurile istorice de inundaţii din zonă, potrivit NBC News.

Marţi dimineaţă, autorităţile au confirmat că apa din bazinul Suicide, blocată până acum de gheţarul Mendenhall, a început să se scurgă spre aval, punând în pericol casele aflate în apropierea râului Mendenhall.

Serviciul Naţional de Meteorologie estimează că nivelul apei va atinge un maxim de aproximativ 5 metri miercuri, în jurul orei 16:00, depăşind recordurile stabilite în 2023 şi 2024. „Toate datele indică faptul că va fi o nouă valoare record”, a declarat meteorologul Nicole Ferrin.

În ultimii ani, inundaţiile provocate de cedarea periodică a acestui baraj glaciar au devenit un fenomen anual, afectând sute de locuinţe şi, în unele cazuri, distrugând case întregi.

Anul acesta, autorităţile au montat bariere temporare pentru a proteja mai multe sute de locuinţe din zona de inundaţie.