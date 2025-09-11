Peste 100 de europarlamentari cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru protejarea industriei oțelului

Peste 100 de eurodeputaţi din principalele grupuri politice au semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene, solicitând un nou cadru de protecţie comercială pentru acest sector strategic. Demersul a fost lansat miercuri în Parlamentul European. Iniţiativa a fost coordonată de europarlamentarul român Dan Nica, în calitate de coordonator al Grupului Socialiştilor şi Democraţilor în Comisia pentru Industrie, Cercetare şi Energie (ITRE), împreună cu omologii săi din grupurile PPE şi Renew, Christian Ehler şi Christophe Grudler.

Scrisoarea solicită adoptarea unui pachet de măsuri care să intre în vigoare din ianuarie 2026 şi care să includă următoarele măsuri: „un nou cadru de protecţie comercială, operaţional din ianuarie 2026, limitarea importurilor la niveluri sustenabile, comparabile cu perioada de dinaintea crizei de supracapacitate, tarife clare pentru importurile care depăşesc cotele stabilite şi acoperirea tuturor produselor relevante, inclusiv derivatele de oţel, şi aplicarea regulii „melted and poured” pentru a evita eludarea măsurilor”.

„Este un semnal politic clar şi un apel la acţiune imediată. Cerem Comisiei Europene să protejeze industria oţelului din Europa, un sector esenţial pentru suveranitatea noastră industrială. Pentru România, miza este uriaşă: viitorul combinatului de la Galaţi şi al miilor de familii care depind de el”, a declarat europarlamentarul Dan Nica.

105 europarlamentari din grupurile S&D, PPE şi Renew au susţinut iniţiativa ceea ce reflectă o susţinere politică largă în Parlamentul European. Dacă măsurile cerute vor fi implementate, acestea ar putea contribui la consolidarea industriei oţelului în faţa competiţiei neloiale din afara UE, la menţinerea locurilor de muncă şi la păstrarea unui pilon industrial important pentru economia europeană, a transmis europarlamentarul Dan Nica.