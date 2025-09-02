Peste 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși în războiul din Ucraina. Kim Jong Un plânge soldații căzuți și trimite alții în Rusia

Aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși în timpul misiunii lor în Rusia, unde au fost trimiși să sprijine efortul de război împotriva Ucrainei, a declarat marți deputatul Lee Seong-kweun, membru al Comisiei parlamentare pentru informații din Coreea de Sud, citat de Kyiv Post.

„Numărul morților era estimat la cel puțin 600 în aprilie. Dar, pe baza evaluărilor actualizate, acum cifra a ajuns la aproximativ 2.000”, a spus parlamentarul după informarea primită de la agenția de informații a Seulului, care monitorizează îndeaproape regimul de la Phenian.

Kim continuă mobilizarea pentru Rusia

Coreea de Nord a trimis în 2024 peste 10.000 de soldați în Rusia, în special în regiunea Kursk, împreună cu muniție, rachete și sisteme de artilerie cu rază lungă de acțiune, conform agențiilor de spionaj sud-coreene și occidentale.

Planurile Phenianului nu se opresc însă aici: alte 6.000 de militari și ingineri urmează să fie trimiși, iar „aproximativ 1.000 de genişti de luptă au ajuns deja în Rusia”, a precizat Lee. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a confirmat încă de la începutul anului că Nordul va trimite „constructori și genişti” în regiunea Kursk.

Pact militar de apărare reciprocă cu Rusia

Coreea de Nord a recunoscut oficial abia în aprilie că a trimis trupe pentru a sprijini Rusia și că soldați nord-coreeni au fost uciși în confruntările cu forțele ucrainene. În urma acestor pierderi, liderul Kim Jong Un a avut mai multe apariții publice alături de familiile celor căzuți.

Imaginile difuzate de presa de stat l-au arătat pe Kim îmbrățișând un soldat întors de pe front, care „și-a îngropat fața în pieptul liderului” și părea copleșit de emoție. În alte cadre, Kim este văzut îngenunchind în fața portretului unui soldat căzut, depunând flori și medalii în memoria acestuia.

„Liderul a transmis condoleanțe pentru durerea de nesuportat a familiilor soldaților căzuți”, au relatat canalele oficiale de presă din Coreea de Nord.

Rusia și Coreea de Nord au semnat în 2024 un acord militar care include o clauză de apărare reciprocă, în timpul unei vizite rare a președintelui Vladimir Putin la Phenian – un semnal clar al consolidării alianței dintre cele două state izolate de Occident.