Peste 200 de foști diplomați europeni cer acțiuni ferme împotriva războiului Israelului în Gaza

Conform The Guardian, o scrisoare deschisă semnată de 209 foști ambasadori și înalți diplomați din statele Uniunii Europene cere luarea unor măsuri ferme în fața războiului dus de Israel în Gaza și a acțiunilor ilegale din Cisiordania.

Documentul, făcut public vineri, arată că, dacă UE nu reușește să acționeze colectiv, statele membre ar trebui să intervină individual sau în grupuri restrânse pentru a apăra drepturile omului și dreptul internațional.

Printre cele nouă măsuri propuse se numără suspendarea licențelor pentru exporturile de arme către Israel, interzicerea comerțului cu bunuri și servicii provenite din coloniile ilegale și blocarea centrelor de date europene de la procesarea informațiilor legate de activitățile Israelului în teritoriile ocupate.

Semnatarii includ 110 foști ambasadori și 25 de foști directori generali ai instituțiilor europene, printre care Alain Le Roy, fost secretar general al Serviciului European de Acțiune Externă, și Carlo Trojan, fost secretar general al Comisiei Europene.

„Nu putem rămâne paralizați dacă cele 27 de state membre nu iau măsuri. Asta trădează valorile noastre,” a declarat Sven Kühn von Burgsdorff, fost reprezentant al UE în teritoriile palestiniene, care face parte din grupul de coordonare al inițiativei.

Scrisoarea este a treia de acest fel, dar prima care solicită explicit ca statele membre să acționeze individual dacă nu există consens la nivel european.

O inițiativă de suspendare parțială a participării Israelului la fondul de cercetare Horizon a eșuat la sfârșitul lunii iulie.

Kühn von Burgsdorff a avertizat că inacțiunea riscă să afecteze grav credibilitatea Uniunii Europene.

„Guvernele europene își pierd credibilitatea nu doar în sudul global, ci și în fața propriilor cetățeni,” a spus el, invocând un sondaj din Germania care arată că 80% dintre respondenți dezaprobă acțiunile Israelului în Gaza, iar două treimi cer guvernului să intervină.