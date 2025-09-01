Petiție pentru accesul mai facil la avort, trimisă spre Comisia Europeană. Cererea a strâns peste un milion de semnături

O inițiativă cetățenească europeană numită: „My Voice, My Choice: For Safe And Accessible Abortion” (Vocea mea, alegerea mea: Pentru un avort sigur și accesibil” a ajuns luni pe agenda Comisiei Europene. Petiția a strâns peste un milion de semnături.

Inițiatorii, dar și semnatarii petiției își doresc crearea unui instrument financiar care să ofere mijloace pentru finanțarea procedurilor de avort, care să fie accesibil pentru tinerele, dar și femeile din întreaga Europă.

Nika Kovač, coordonatoarea proiectului, a precizat că milioane de femei din Europa nu au acces la proceduri sigure de avort. „În Europa, 20 de milioane de femei nu au acces la proceduri de avort sigure și accesibile. Acest lucru înseamnă că femeile continuă să moară din cauza accesului limitat”, a declarat ea, citată de Euronews.

Cei implicați în inițiativă subliniază importanța pentru acces mai facil la avort, în contextul politic actual, mai precis, influența crescândă a extremei drepte în anumite țări.

„Când vezi ce se întâmplă în toată Europa, în Malta, în Polonia, în atât de multe țări, și modul în care extrema dreaptă încearcă să folosească drepturile fundamentale ale omului, să le suprime, să le transforme într-un subiect de dezbatere… Cred că ar fi rușinos să nu luptăm pentru a le apăra”, spune Anastasia Giamali, o activistă din Grecia.

Inițiativa este un memento că există diferențe majore, în ceea ce privește drepturile, reglementările procedurii de avort. Spre exemplu, termenul limită până la care se poate face procedura de avort este de 10 săptămâni în Croația și Portugalia, în timp ce în Olanda se întinde până la 24 de săptămâni de sarcină.

În Polonia și Malta procedurile de avort sunt permise numai în cazul în care sarcina a rezultat dintr-un viol sau fătul pune mama în pericol.

Comisia Europeană are timp să decidă până în martie 2026 dacă va da curs petiției sau nu. Totuși, instituția a precizat într-un comunicat de presă că inițiativa „nu-și dorește să creeze un drept de avort la nivel european”.