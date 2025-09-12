Piața bumbacului, în scădere alarmantă. Producția s-a redus în SUA, Pakistan și Sudan

Piața bumbacului nu a atins estimările de producție mondială în august. Potrivit unui comunicat al Comitetului Consultativ Internațional al Bumbacului (CCIA), producția a scăzut de la 25,9 milioane de tone la 25,5 milioane, iar organismul avertizează asupra „schimbărilor în modelele comerciale și în cerere”, scrie Modaes.

Această scădere a producției este legată în principal de trei țări. În primul rând, Statele Unite, care au produs cu 400.000 de tone mai puțin. Într-o măsură mai mică, și Pakistanul, cu 100.000 de tone mai puțin, și Sudanul, cu 50.000 de tone mai puțin, au contribuit la declin.

Comitetul susține că lipsa apei și condițiile meteorologice „neobișnuit de uscate” au afectat producția din SUA și Pakistan, în timp ce dăunătorii au compromis culturile din Sudan. Totuși, CCIA afirmă că cifrele privind consumul și comerțul au rămas „practic neschimbate” față de luna precedentă.

Pe de altă parte, apar schimbări în dinamica partenerilor comerciali. China reprezenta 40% din exporturile americane de bumbac în 2023-2024, procent care a scăzut la 8% în contextul războiului comercial dintre cele două puteri.

Vietnam, Pakistan, Turcia și India împart acum cota de piață a Chinei. Estimările pentru acest an indică 22% pentru Vietnam (cu 11% mai mult decât anul trecut), 19% pentru Pakistan (cu 8% mai mult), 12% pentru Turcia (cu 5% mai mult) și 5% pentru India.

Potrivit raportului, comitetul anticipează că India și Bangladesh vor fi cele două țări cu cel mai mare potențial de creștere în ceea ce privește exporturile către SUA. Importurile de fibră de bumbac indian s-au triplat comparativ cu anul precedent.