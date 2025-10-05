Pilot amator de dronă, identificat în apropierea aeroportului din Frankfurt / Riscă o amendă uriașă

Un bărbat de 41 de ani riscă o amendă de 5 cifre după ce a pilotat o dronă într-o zonă aeriană de interdicție a aeroportului Frankfurt, relatează welt.

Pilotul amator tocmai își cumpărase drona și s-a dus s-o testeze vineri dimineața, foarte devreme, în zona aeroportului Frankfurt.

Ofițerii poliției locale au descoperit drona, iar, la scurtă vreme, și pe posesorul ei, care, acum, riscă o amendă usturătoare.

Acest, aparent, nevinovat, zbor de testare vine într-un context în care în spațiul aerian al mai multor țări europene au fost observate drone care afectează atât operațiunile aeroporturilor europene, cât și forțele armate ale țărilor respective.

Drone cu piloți neidentificți afectează activitatea de la sol, dar și pe cea din aer

Nu mai departe de joi seara (și apoi vineri seara – după evenimentul cu testul de dronă) fuseseră observate drone deasupra aeroportului din Munchen și în vecinătatea acestuia.

Mii de pasageri au fost afectați, zborurile au fost anulate, fără ca măcar să se cunoască cine pilota acele drone.

Este de la sine înțeles că, în asemenea condiții, un pilot amator de drone este pasibil să plătească o amendă contravențională uriașă pentru lipsa sa de discernământ.

Mai multe survoluri de drone au fost identificate și pe alte aeroporturi și instalații miliutare daneze. Acestea au provocat agitație și au declanșat luarea unor măsuri sporite de securitate.