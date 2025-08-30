Planurile pentru avioane comerciale cu un singur pilot, suspendate după un raport critic al EASA

Conform The Guardian, un proiect de cercetare de trei ani comandat de EASA privind „operațiunile cu echipaj minim extins” a arătat că, în ciuda progreselor tehnologice, zborurile cu un singur pilot nu pot garanta siguranța actuală a celor cu doi piloți.

Raportul avertizează că lipsa redundanței în cabina de pilotaj sporește riscurile legate de oboseală, monitorizarea stării de sănătate și incapacitatea de a efectua verificările încrucișate care fac parte din rutina echipajelor actuale.

Asociațiile de piloți europene au salutat concluziile, catalogându-le drept „un test de realitate”, după ce s-au opus public ideii de reducere a numărului de piloți la bord.

„Motivațiile pentru reducerea echipajelor există în continuare, dar acest studiu confirmă îngrijorările noastre de siguranță”, a transmis Asociația Cockpit Europeană.

Deși Airbus și alte companii aeronautice lucrează la tehnologii care să reducă volumul de muncă al piloților, producătorii admit că „pentru viitorul previzibil” oamenii vor rămâne în centrul operațiunilor.