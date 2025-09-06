Pliculețele cu nicotină vor fi interzise în Franța din martie 2026

Pliculețele, biluțele și gumele cu nicotină, produse care vizează în mod deosebit tinerii, vor fi interzise în Franța începând din martie 2026, conform unui decret publicat sâmbătă în Monitorul Oficial, scrie Le Figaro.

Guvernul anunțase în toamna lui 2024 intenția de a interzice aceste pliculețe cu nicotină, denumite și pouches, din cauza creșterii cazurilor de intoxicații la adolescenți.

Apărute recent, pliculețele cu nicotină fără tutun conțin, într-un material textil permeabil, fibre de polimer impregnate cu nicotină și arome, fiind plasate între buză și gingie.

Interdicția, prevăzută să intre în vigoare peste șase luni, conform decretului, vizează toate „produsele pentru uz oral care conțin nicotină, cu excepția medicamentelor și dispozitivelor medicale”. Este vorba, în special, despre „pliculețe porționate” sau „pliculețe poroase”, „pastă, biluțe, lichide, gumă de mestecat, pastile, benzi sau orice combinație a acestor forme”, potrivit informării.