Poliția braziliană îl acuză pe Bolsonaro că plănuiește să fugă în Argentina pentru a cere azil

Populistul de extremă dreapta riscă o pedeapsă de peste 40 de ani de închisoare atunci când Curtea Supremă a Braziliei se va întruni luna viitoare pentru a decide dacă este vinovat de conspirație pentru a anula rezultatul alegerilor prezidențiale din 2022, pe care Bolsonaro le-a pierdut în fața oponentului său de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro neagă acuzațiile, dar unii experți juridici și politici consideră că, având în vedere greutatea probelor, condamnarea sa și o pedeapsă grea sunt practic garantate.

Miercuri, presa braziliană a relatat că anchetatorii poliției federale au depus un raport în dosarul Curții Supreme, susținând că au găsit un document salvat pe telefonul fostului președinte în februarie 2024 – la două zile după ce pașaportul său a fost confiscat în urma anchetei loviturii de stat – care indica faptul că acesta intenționa să solicite azil politic în Argentina, țară guvernată de aliatul său de extremă dreapta, Javier Milei.

„În țara mea de origine sunt persecutat din motive și infracțiuni esențial politice”, se pare că susține proiectul de cerere de azil al lui Bolsonaro, descriindu-l pe fostul președinte drept „o persoană persecutată politic”.

Scrisoarea nedatată ar fi fost adresată „prea excelentului președinte al Argentinei Javier Gerardo Miliei”.

În raportul către Curtea Supremă, poliția federală a susținut că scrisoarea indica faptul că Bolsonaro „plănuise să fugă din țară pentru a împiedica aplicarea legii”.