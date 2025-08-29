POLITICO: Europa, în căutarea unei soluții disperate: Propune o zonă tampon între Ucraina și Rusia în efortul de a instaura pacea

Propunerea de creare a zonei tampon se numără printre cele luate în considerare de oficialii militari și civili pentru un scenariu postbelic sau de încetare a focului în Ucraina, au declarat cinci diplomați europeni pentru POLITICO.

Oficialii nu au căzut de acord asupra mărimii acestei zone și nu este clar dacă Ucraina ar accepta planul, deoarece acesta ar implica, probabil, concesii teritoriale. De asemenea, Washingtonul nu pare implicat în discuțiile privind zona tampon, relevă sursa citată.

Varianta discutată de oficialii europeni indică disperarea aliaților NATO de a găsi o soluție pentru încheierea războiului.

„Se agață de orice speranță”, a declarat Jim Townsend, fost oficial al Pentagonului care a supravegheat politica europeană și NATO în timpul administrației Obama.

Putin și adjuncții săi au declarat că lucrează la crearea unor zone tampon de-a lungul granițelor Rusiei cu Ucraina, dar nu au apărut detalii care să sugereze ce ar implica aceste propuneri.

Numărul militarilor pentru patrularea frontierei, o altă preocupare a aliaților

Numărul militarilor necesari pentru patrularea frontierei rămâne, de asemenea, o preocupare. Oficialii discută despre un număr cuprins între 4.000 și aproximativ 60.000 de soldați, dar nu există niciun angajament asumat.

Kremlinul a afirmat în mai multe rânduri că nu acceptă trupe NATO pe teritoriul ucrainean în cazul menținerii păcii, iar una dintre întrebările aliaților occidentali este dacă ar avea nevoie de țări terțe pentru a patrula zona în cazul în care Kremlinul se opune prezenței trupelor alianței într-o zonă tampon.

„Toată lumea încearcă să acționeze cât mai repede posibil în ceea ce privește garanțiile de securitate, astfel încât Trump să nu se răzgândească” în privința împingerii lui Putin către o soluție negociată, a declarat unul dintre oficialii europeni.

În timp ce Franța și Marea Britanie vor constitui, probabil, nucleul prezenței trupelor străine în Ucraina, Germania și Polonia se delimitează de această inițiativă. De asemenea, unii aliați și-au exprimat îngrijorarea că o astfel de zonă tampon ar putea expune orașele ucrainene la noi atacuri sau reinvadări din partea Rusiei.