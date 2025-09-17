Polonia cere Uniunii Europene să oprească importurile de petrol rusesc până în 2026

Conducta de petrol Druzhba livrează ţiţei rusesc către Ungaria şi Slovacia, care continuă să cumpere energie din Rusia, după ce alte state membre ale UE au rupt legăturile în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Comisia Europeană va propune accelerarea renunţării la importurile de combustibili fosili din Rusia, a anunţat marţi şefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen, după o discuţie cu preşedintele american Donald Trump.

Blocul comunitar planificase anterior să pună capăt achiziţiilor de petrol şi gaze din Rusia până la 1 ianuarie 2028.

Ministrul polonez a spus că acest lucru ar trebui să se întâmple cu doi ani mai devreme, mai ales în lumina unor evenimente recente, precum pătrunderea unui dron rusesc pe teritoriul Poloniei săptămâna trecută.

„Fac apel să conveniţi asupra unui obiectiv comun de eliminare completă a importurilor de ţiţei rusesc până la sfârşitul anului 2026”, a scris Motyka miniştrilor energiei din statele UE.

„O asemenea decizie ar consolida coerenţa acţiunilor noastre, ar stabili un orizont de timp clar şi ar demonstra hotărârea noastră de a deveni independenţi de aprovizionarea cu petrol ce implică riscuri politice şi strategice.”

UE a impus sancţiuni asupra majorităţii importurilor de petrol rusesc, dar nu şi asupra gazului, din cauza opoziţiei Slovaciei şi Ungariei, care primesc livrări prin conducte ruseşti şi menţin relaţii mai apropiate cu Moscova.

Slovacia şi Ungaria şi-au apărat achiziţiile, argumentând că alternativele sunt mai costisitoare, de exemplu taxele de tranzit pentru petrolul transportat prin Croaţia.

Ministrul slovac al economiei, Denisa Sakova, a declarat miercuri că a discutat apelul de a opri livrările ruseşti cu secretarul american pentru energie, Chris Wright, în această săptămână şi a explicat că Slovacia are nevoie de condiţii pentru diversificarea aprovizionării, astfel încât să nu îşi afecteze economia sau industria.

„Diversificăm aprovizionarea cu gaze şi dorim să diversificăm şi în viitor. Dar trebuie să ne bazăm pe capacităţile de transport din alte rute”, a spus ea, adăugând că situaţia este aceeaşi şi în privinţa petrolului, ceea ce lasă Slovacia „la mila” altor state.

Adjunctul lui Motyka şi principalul responsabil pentru securitatea energetică a Poloniei, Wojciech Wrochna, a afirmat că gazul natural lichefiat din SUA, transportat prin Polonia, ar putea contribui la eliminarea gazului rusesc din Europa.

„Am avut ieri o întâlnire foarte bună cu secretarul american pentru energie, Chris Wright. Gazul american care curge spre sud prin Polonia ar putea contribui la eliminarea gazului rusesc”, a declarat Wrochna reporterilor.

Compania poloneză Orlen (PKN.WA) a început în această primăvară să livreze gaz american Ucrainei pentru a ajuta Kievul să-şi refacă stocurile înainte de iarnă. Slovacia rămâne dependentă de importurile ruseşti şi nu a folosit conexiunea de gaze cu Polonia pentru a-şi asigura surse alternative.