Pozitia oficialilor maghiari în legătură cu Groenlanda. O nouă criză ar putea izbucni în UE

Pozitia Ungariei privitoare la Groenlanda a fost prezentată de ministrul de Externe Peter Szijjarto, potrivit Sky News. Viitorul Groenlandei nu este o problemă a UE, a susținut acesta. Diplomatul maghiar a adăugat că Ungaria nu va susține o declarație comună a UE împotriva lui Donald Trump.

„Considerăm aceasta ca o problemă bilaterală care poate fi rezolvată prin discuții între cele două părți… Nu cred că este o problemă a UE”, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto.

Ungaria este una dintre cele mai eurosceptice voci ale blocului comunitar. Guvernul maghiar, condus de prim-ministrul Viktor Orban, a blocat și a respins mai multe decizii ale UE. De asemenea, Budapesta s-a poziționat frecvent alături de administrația SUA, Orban și Trump având o relație apropiată.

Poziția Ungariei apropiată de cea a SUA

Președintele american Donald Trump a spus în repetate rânduri că SUA sunt obligate să controleze Groenlanda. El a vorbit despre achiziționarea insulei, dar nu a exclus varianta militară. Declarațiile au sporit presiunea asupra localnicilor care refuză autoritatea americană și asupra Danemarcei, care controlează insula. Trump susține că Rusia și China ar putea prelua controlul asupra Arcticii dacă Washingtonul nu o face.

Președintele SUA Donald Trump a anunțat sâmbătă că va implementa o serie de creșteri tarifare împotriva aliaților europeni până când americanilor li se va permite să cumpere Groenlanda. Trump a mai transmis că taxa vamală suplimentară de 10% va intra în vigoare la 1 februarie.

Măsura vizează Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda. Cu excepția Regatului Unit și a Norvegiei, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, taxele vamale se vor adăuga la tarifele de 15% deja existente între UE și SUA.

Aceste taxe vor crește la 25% la 1 iunie și vor rămâne în vigoare până la încheierea unui acord care să permită Statelor Unite să cumpere Groenlanda, a precizat Trump în mesajul publicat pe rețeaua Truth Social.