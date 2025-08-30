Premierul guvernului rebel houthi, ucis într-un atac aerian israelian la Sanaa

Rebelii houthi au declarat că premierul Ahmed al-Rahawi a murit alături de mai mulți miniștri în timpul unui atac aerian israelian desfășurat joi în Sanaa, în timp ce oficialii guvernului rebel participau la o reuniune de evaluare.

Al-Rahawi ocupa funcția de prim-ministru din august 2024, potrivit AP.

Armata israeliană a confirmat lovitura, spunând că a vizat „precis o țintă militară a regimului terorist houthi” din zona capitalei Yemenului.

Atacul survine pe fondul intensificării tensiunilor dintre Israel și rebelii houthi, care au lansat în ultimele luni rachete și drone împotriva Israelului și au vizat nave în Marea Roșie, în semn de solidaritate cu palestinienii din Gaza.

Majoritatea proiectilelor au fost interceptate, dar atacurile nu s-au oprit.

Săptămâna aceasta, alte lovituri israeliene au vizat mai multe zone din Sanaa, soldându-se cu cel puțin 10 morți și 102 răniți, potrivit ministerului sănătății controlat de rebeli.