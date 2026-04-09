Premierul Libanului cere Pakistanului să confirme includerea țării în armistițiul din Orientul Mijlociu

Solicitarea vine la o zi după ce atacurile israeliene asupra Libanului au ucis peste 200 de persoane, potrivit Gulf News.

Joi, Biroul de Comunicare al premierului libanez Nawaf Salam a confirmat faptul că oficialul l-a sunat pe omologul din Pakistan, Shehbaz Sharif. Oficialul i-a cerut omologului său să „confirme că armistițiul include Libanul pentru a preveni repetarea atacurilor israeliene la care am asistat ieri”, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, premierul de la Beirut a lăudat eforturile depuse de oficialii de la Islamabad în asigurarea armistițiului.

Reamintim că Israelul și SUA au precizat că armistițiul nu include și Libanul, pentru că Israelul a anunțat că va continua atacurile asupra grupării Hezbollah, susținută de Iran.

Acesta este și motivul pentru care Libanul a devenit o țintă a Israelului, fiind atras în războiul din Orientul Mijlociu, încă din 2 martie, la cinci zile de la izbucnirea conflictului.

De asemenea, parlamentul iranian a avertizat că Teheranul consideră că Libanul este o „parte inseparabilă a armistițiului” și a amenințat cu „reacții puternice”, în contextul apelurilor internaționale tot mai numeroase pentru includerea Libanului în armistițiu.