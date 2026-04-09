Premierul Libanului cere Pakistanului să confirme includerea țării în armistițiul din Orientul Mijlociu

Joi, premierul Libanului, Nawaf Salam i-a cerut omologului său din Pakistan să confirme includerea Libanului în armistițiul temporar al războiului cu Iranul.
Premierul Libanului cere Pakistanului să confirme includerea țării în armistițiul din Orientul Mijlociu
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
09 apr. 2026, 16:24, Știri externe

Solicitarea vine la o zi după ce atacurile israeliene asupra Libanului au ucis peste 200 de persoane, potrivit Gulf News.

Joi, Biroul de Comunicare al premierului libanez Nawaf Salam a confirmat faptul că oficialul l-a sunat pe omologul din Pakistan, Shehbaz Sharif. Oficialul i-a cerut omologului său să „confirme că armistițiul include Libanul pentru a preveni repetarea atacurilor israeliene la care am asistat ieri”, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, premierul de la Beirut a lăudat eforturile depuse de oficialii de la Islamabad în asigurarea armistițiului.

Reamintim că Israelul și SUA au precizat că armistițiul nu include și Libanul, pentru că Israelul a anunțat că va continua atacurile asupra grupării Hezbollah, susținută de Iran.

Acesta este și motivul pentru care Libanul a devenit o țintă a Israelului, fiind atras în războiul din Orientul Mijlociu, încă din 2 martie, la cinci zile de la izbucnirea conflictului.

De asemenea, parlamentul iranian a avertizat că Teheranul consideră că Libanul este o „parte inseparabilă a armistițiului” și a amenințat cu „reacții puternice”, în contextul apelurilor internaționale tot mai numeroase pentru includerea Libanului în armistițiu.

