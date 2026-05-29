Președintele Cehiei îl susține pe Nicușor Dan după atacul de la Galați: „Este nevoie de un răspuns internațional ferm”

Președintele Cehiei, Petr Pavel, și-a exprimat sprijinul pentru apelul lansat de președintele României, Nicușor Dan, după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Petr Pavel a calificat atacul drept „complet inacceptabil”.

„Atacul nocturn fără precedent al unei drone rusești asupra unei clădiri rezidențiale din Galați, România, care a rănit două persoane, este complet inacceptabil”, a transmis liderul ceh.

Petr Pavel a afirmat că simpla condamnare a incidentului nu este suficientă.

„Nu ar trebui să ne oprim doar la a condamna împreună acest atac”, a scris președintele Cehiei.

El și-a exprimat în mod explicit susținerea pentru poziția președintelui României.

„Susțin fără echivoc apelul președintelui român Dan pentru un răspuns internațional ferm”, a declarat Petr Pavel.

The unprecedented nighttime strike by a Russian drone on a residential building in Galați, Romania, which left two people injured, is completely unacceptable. However, we should not stop at simply condemning it together. I therefore unequivocally support Romanian President Dan’s… — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 29, 2026

Președintele ceh a transmis și un mesaj direct către Moscova.

„Rusia trebuie să înțeleagă clar că nu vom tolera astfel de atacuri”, a afirmat el.

Declarația vine după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a lovit un bloc de locuințe din Galați. Două persoane au fost rănite în urma incidentului.

Mesajul lui Petr Pavel reprezintă una dintre cele mai clare susțineri internaționale pentru apelul lansat de Nicușor Dan privind necesitatea unui răspuns ferm la incidentele care afectează securitatea unui stat membru al NATO și al Uniunii Europene.