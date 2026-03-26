Președintele ucrainean a ajuns în Arabia Saudită pentru „întâlniri importante”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat joi sosirea sa în Arabia Saudită, unde a spus că va avea „întâlniri importante” care să întărească legăturile cu statele din Orientul Mijlociu.

Kievul și-a oferit expertiză în apărare aeriană și tehnologie pentru drone către țările regionale afectate de atacurile iraniene, în schimbul sprijinului pentru efortul Ucrainei în conflictul cu Rusia.

„Am ajuns în Arabia Saudită. Sunt programate întâlniri importante. Apreciem sprijinul și îi susținem pe cei care sunt gata să colaboreze cu noi pentru a asigura securitatea”, a transmis Zelenski pe X.

Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, îl însoțește pe președintele ucrainean în această vizită. Țara a desfășurat anterior echipe de experți în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, iar Volodimir Zelenski a spus că urmărește obținerea de finanțare în schimbul asistenței acordate.

Războiul cu Rusia a intrat oficial în al cincilea an, iar forțele ucrainene se confruntă cu o nouă ofensivă de primăvară lansată de Moscova.

În tot acest timp, însă, negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina promovate de SUA au stagnat.