Primele declarații ale lui Peter Magyar după închiderea urnelor: „Ungaria a scris din nou istorie”

„La exact 23 de ani de la referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană, Ungaria a scris din nou istorie”, a declarat Péter Magyar după închiderea urnelor la alegerile parlamentare, mulțumind alegătorilor pentru prezența ridicată la vot.

Liderul partidului de opoziție Tisza a spus că formațiunea este optimistă înaintea primelor rezultate, dar a subliniat că „nu vrem să câștigăm un sondaj de opinie, ci alegerile”.

„Acum este deosebit de important să ne păstrăm calmul”, le-a transmis Magyar susținătorilor.

El și-a reluat și criticile obișnuite la adresa guvernării lui Orban, afirmând că Ungaria „nu este un stat care funcționează bine”.

Liderul Tisza a afirmat că partidul a primit mii de sesizări privind posibile fraude electorale și că vor fi depuse plângerile necesare. El le-a mulțumit și celor peste 50.000 de voluntari ai formațiunii care au supravegheat procesul electoral.

Urnele s-au închis în Ungaria, iar primele estimări bazate pe ultimele sondaje realizate înainte de vot indică un avantaj clar pentru partidul de opoziție Tisza.