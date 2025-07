Principalul pod care lega Nepal de China, distrus de inundații. Cel puțin 18 persoane dispărute

Un râu de munte a provocat inundarea unor zone și distrugerea principalului pod care leagă Nepalul de China, potrivit AP. Inundațiile de pe râul Bhotekoshi au distrus Podul Prieteniei de la Rasuwagadi, care se află la 120 de kilometri nord de capitala Kathmandu. Apele învolburate au avariat mai multe case și camioane parcate la graniță pentru inspecțiile vamale. Sute de vehicule electrice importate din China erau și ele parcate la punctul de frontieră.

🌄 Epic Kailash Mansarovar Yatra Adventure! 🙏

Just crossed into Tibet, China from Ghattekhola, Nepal, over a solid modern bridge that got obliterated by a landslide hours later! 😱 Talk about a divine escape!

Feeling blessed and unstoppable. Om Namah Shivay! 🕉️… pic.twitter.com/ySGiSGCLQd

— Maneesh Agarwal (@maneeshagarwal) July 8, 2025