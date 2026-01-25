Prima pagină » Știri externe » Propunere neobișnuită în Germania: Aripa economică a CDU vrea restricționarea dreptului la munca part-time

Propunere neobișnuită în Germania: Aripa economică a CDU vrea restricționarea dreptului la munca part-time

O propunere neobișnuită a generat reacții negative în Germania, după ce aripa economică a partidului CDU, aflat la guvernare, vrea restricționarea dreptului la munca part-time. În Germania, rata muncii cu fracțiune de normă a ajuns la aproximativ 40% în 2025, un record.
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
26 ian. 2026, 01:56, Social

Aripă economică a Partidului Creștin-Democrat German (CDU), aflat la guvernare, a propus eliminarea dreptului legal la munca part-time (trad. „cu fracțiune de normă”).

Potrivit moțiunii inițiate, care a fost obținută de DPA, aripa economică a propus restricționarea dreptului de a munci cu fracțiune de normă, cu scopul de a stimula economia. Cu toate acestea, propunerea a stârnit reacții negative imediate, inclusiv din interiorul CDU.

Potrivit DPA, parlamentarii CDU care au inițiat moțiunea solicită ca dreptul de a munci cu fracțiune de normă să fie acordat numai persoanelor care cresc copii, îngrijesc rude sau urmează cursuri de formare suplimentare.

Munca part-time, la un nivel record în 2025

În plus, în moțiunea lor, parlamentarii CDU susțin că rata muncii cu normă redusă a atins un nivel record în Germania în 2025, respectiv aproximativ 40%.

„Aș dori, de asemenea, ca mai multe persoane care lucrează cu normă parțială […] să revină la normă întreagă”, a declarat Dennis Radtke, președintele unei aripi a parlamentarilor CDU axată pe nevoile angajaților, pentru grupul media Funke, mai notează DPA. „Cu o astfel de restricție, punem carul înaintea boilor”, a mai spus acesta.

Potrivit Der Spiegel, în baza legislației actuale a muncii, angajații au dreptul să își reducă programul de lucru dacă aceștia lucrează în companie de cel puțin jumătate de an și dacă firma are mai mult de 15 angajați.

Cu toate acestea, companiile pot respinge o astfel de cerere numai dacă reducerea afectează în mod semnificativ fluxul de lucru sau generează costuri disproporționate.

