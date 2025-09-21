„Putem muri în orice moment”: medicii din Gaza descriu condițiile de coșmar din spitalul al Shifa

Dr. Mohammed Abu Salmiya era de serviciu când cadavrele celor șase rude ale sale, între care chiar fratele său, lor au fost aduse la cel mai mare spital din oraș, un loc deja copleșit de victime și care se străduiește să funcționeze după luni de bombardamente, scrie Sky News.

Autoritățile sanitare din Gaza afirmă că cel puțin 34 de persoane au fost ucise și 200 rănite.

Din octombrie 2023, peste 65.000 de persoane au murit și peste 166.000 au fost rănite, inclusiv peste 1.700 de medici, asistente medicale și paramedici, potrivit ministerului sănătății.

Șeful departamentului de urgență de la al Shifa, dr. Mutaz Harara, a declarat pentru Sky News că frica îi alungă atât pe pacienți, cât și pe personal.

„Oamenii nu mai consideră că spitalul este un loc sigur; și-au pierdut încrederea în el, așa că se îndreaptă spre sud”, a spus dr. Harara.

„Chiar și echipele medicale au început să fugă în căutarea unui adăpost și a unor locuințe pentru familiile lor”.

Spitalele din Gaza, fără protecție

El a descris atacurile repetate asupra spitalelor din Gaza ca parte a unei politici mai ample: „Ceea ce s-a întâmplat la al Shifa, vizând medici și echipe medicale, s-a întâmplat de mai multe ori. Unii colegi rămân în închisorile israeliene, unii torturați, alții martirizați. Spitalele au fost lăsate expuse, fără protecția dreptului internațional”.

Medicul australian Nada Abu Alrub lucra la spitalul al Aqsa, în centrul Gazei, înainte de a se muta mai la nord, la al Shifa. Într-un videoclip distribuit online vineri, ea a spus că transferul a arătat amploarea strămutării și riscurile pe care le implică simplul fapt de a ajunge la spital. Ceea ce ar fi trebuit să fie o călătorie de 20 de minute a durat opt ore, deoarece echipa ei a trecut pe lângă fluxuri de familii care fugeau spre sud sub bombardamente constante.

„De îndată ce am ajuns, bombardamentele s-au succedat, cu Apache, F-35, F-16… tot felul de arme ne atacau din toate părțile din jurul spitalului”, a spus ea.

Nada Abu Alrub a spus că convingerea că medicii internaționali vor fi protejați s-a dovedit falsă.

„Realizăm acest videoclip pentru că știm că putem muri în orice moment”, a spus ea, amintind cum atacurile au lovit direct în fața intrării principale a spitalului Shifa de mai multe ori în ultimele zile.

„Ca cetățeni internaționali, ni s-a spus că vom primi un ordin de evacuare. Nu s-a dat niciun ordin de evacuare”. Ea a adăugat: „Medicii nu vin la muncă pentru că membrii familiilor lor sunt morți sau li s-a spus să se mute în sud pentru a se salva. Oricine rămâne știe că va fi ucis”.

Medicii, rămași fără echipamente, dar și consumabile

În interior, condițiile se deteriorau până la punctul de colaps. Personalul nu mai avea aproape niciun echipament cu care să lucreze, chiar și consumabilele de bază, precum mănuși și săpun, dispăruseră, iar medicii erau nevoiți să improvizeze cu ceea ce mai rămăsese.

„Abia supraviețuim. Și abia putem ajuta pe cineva”, a spus medicul australian.

Spitalul, ținta unor atacuri repetate

Istoria spitalului Shifa este una marcată de atacuri repetate și recuperări. După raidurile și bombardamentele de la sfârșitul anului 2023, personalul a reușit să refacă unele săli de operație, paturi de terapie intensivă și laboratoare. Dar Organizația Mondială a Sănătății a descris-o de atunci ca fiind „o cochilie goală” – o unitate fără energie electrică, apă, provizii sau personal specializat de încredere.

Nu este singurul spital afectat

Același scenariu s-a repetat la spitalul al Quds din Tel el Hawa, situat la sud-vest de orașul Gaza, unde asistenta americană Andee Vaughn lucrează ca voluntară de trei luni. Ea a declarat pentru Sky News: „Ambulanțele rămân fără combustibil, cazurile de traumatisme sunt tratate pe podea și chiar și cei cărora li se spune să evacueze sunt loviți pe drum”.

„Este aceeași rețetă”, a adăugat ea. „Același lucru s-a întâmplat la al Quds în 2023”.

În noiembrie acelui an, spitalul s-a închis după ce a fost atacat, alăturându-se altor câteva din Gaza forțate să se închidă din cauza bombardamentelor și a penuriei.

În timp ce medicii descriu colapsul, Israelul insistă că forțele sale sunt angajate într-o campanie majoră de eradicare a Hamas. Trupele avansează în orașul Gaza din mai multe direcții, cu atacuri asupra districtelor Sheikh Radwan și Tel el Hawa. Comandanții spun că clădirile înalte și rețelele de tuneluri folosite de militanți au fost distruse, depozitele de arme descoperite și luptătorii uciși.

Armata spune că civilii sunt îndemnați să se îndrepte spre sud și că sunt puse la dispoziție rute sigure.

Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei în limba arabă, a declarat că mii de oameni ar trebui să părăsească orașul Gaza pentru a evita ceea ce el a numit încercările Hamas de a-i folosi ca scuturi umane.

„Pentru siguranța voastră și a celor dragi, îndreptați-vă spre sud”,

a avertizat el.

Hamas respinge această explicație, acuzând Israelul că vizează în mod deliberat spitalele pentru a distruge sistemul de sănătate din Gaza și a forța oamenii să-și părăsească locuințele. Pentru cei care se află încă în spitalele al Shifa și al Quds, astfel de argumente par îndepărtate. Medicii și asistenții medicali spun că realitatea lor este aceea a saloanelor golite de atacuri, a morgilor supraîncărcate, a coridoarelor aglomerate de răniți și a lipsei oricărei perspective de siguranță după următorul bombardament.