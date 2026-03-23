Putin îl felicită pe Kim Jong-un pentru realegere și promite consolidarea parteneriatului Rusia–Coreea de Nord

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe liderul nord-coreean Kim Jong-un pentru realegerea sa în funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri de Stat a Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC), subliniind sprijinul public de care acesta se bucură și importanța relației dintre cele două state.

Într-o telegramă oficială, liderul de la Kremlin a transmis „sincere felicitări” pentru noul mandat, apreciind că votul deputaților din Adunarea Populară Supremă „reflectă susținerea unanimă pentru politica promovată de Kim Jong-un”.

Mesaj de susținere și de legitimitate

Putin a subliniat că realegerea liderului nord-coreean demonstrează capacitatea acestuia de a gestiona provocările socioeconomice și de a proteja suveranitatea țării pe plan internațional.

Mesajul vine într-un context în care Coreea de Nord continuă să fie izolată pe scena globală, dar își consolidează relațiile cu aliați precum Rusia.

Rusia și Coreea de Nord își întăresc relația strategică

Președintele rus a evidențiat și rolul personal al lui Kim Jong-un în dezvoltarea relațiilor bilaterale, descriind legăturile dintre Moscova și Phenian drept una de „prietenie și alianță”.

„Vom continua, desigur, colaborarea noastră strânsă pentru a dezvolta în continuare parteneriatul strategic cuprinzător”, a transmis Putin.

Potrivit acestuia, cooperarea dintre cele două state servește „intereselor fundamentale ale popoarelor” din Rusia și Coreea de Nord.

Mesaj de continuitate în relațiile ruso-nord-coreene

Liderul rus i-a urat lui Kim Jong-un succes în noul mandat, precum și sănătate și prosperitate, semnalând totodată intenția de a menține și extinde colaborarea în perioada următoare.

Declarațiile confirmă apropierea tot mai vizibilă dintre cele două țări, într-un context geopolitic marcat de tensiuni și realinieri strategice la nivel global.