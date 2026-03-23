Putin îl felicită pe Kim Jong-un pentru realegere și promite consolidarea parteneriatului Rusia–Coreea de Nord

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe liderul nord-coreean Kim Jong-un pentru realegerea sa în funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri de Stat a Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC), subliniind sprijinul public de care acesta se bucură și importanța relației dintre cele două state.
Într-o telegramă oficială, liderul de la Kremlin a transmis „sincere felicitări” pentru noul mandat, apreciind că votul deputaților din Adunarea Populară Supremă „reflectă susținerea unanimă pentru politica promovată de Kim Jong-un”.
Putin a subliniat că realegerea liderului nord-coreean demonstrează capacitatea acestuia de a gestiona provocările socioeconomice și de a proteja suveranitatea țării pe plan internațional.
Mesajul vine într-un context în care Coreea de Nord continuă să fie izolată pe scena globală, dar își consolidează relațiile cu aliați precum Rusia.
Președintele rus a evidențiat și rolul personal al lui Kim Jong-un în dezvoltarea relațiilor bilaterale, descriind legăturile dintre Moscova și Phenian drept una de „prietenie și alianță”.
„Vom continua, desigur, colaborarea noastră strânsă pentru a dezvolta în continuare parteneriatul strategic cuprinzător”, a transmis Putin.
Potrivit acestuia, cooperarea dintre cele două state servește „intereselor fundamentale ale popoarelor” din Rusia și Coreea de Nord.
Liderul rus i-a urat lui Kim Jong-un succes în noul mandat, precum și sănătate și prosperitate, semnalând totodată intenția de a menține și extinde colaborarea în perioada următoare.
Declarațiile confirmă apropierea tot mai vizibilă dintre cele două țări, într-un context geopolitic marcat de tensiuni și realinieri strategice la nivel global.