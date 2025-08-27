Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski pentru negocieri de pace, afirmă premierul canadian Mark Carney

Carney a subliniat că Putin continuă să stabilească condiții și să tergiverseze procesul, tocmai pentru a evita o confruntare directă cu Zelenski. „Este clar că Putin nu dorește o discuție reală privind pacea, de aceea invocă mereu noi obstacole”, a spus premierul canadian.

În schimb, Volodimir Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni cu Vladimir Putin pe orice teritoriu neutru. Carney a explicat că președintele ucrainean nu se așteaptă ca Putin să vină la Kiev și nici nu intenționează să meargă la Moscova, însă orice altă locație neutră ar fi acceptabilă pentru discuții.

Premierul Canadei a accentuat că sprijinul internațional pentru Ucraina trebuie să continue până la momentul în care o astfel de întâlnire devine posibilă. „Aliații Ucrainei trebuie să rămână uniți și să susțină rezistența acestei țări până când va exista un cadru real de negociere”, a adăugat Carney.

Declarațiile liderului canadian vin într-un context tensionat, în care Rusia refuză orice compromis major, în timp ce Ucraina cere garanții de securitate și retragerea trupelor rusești. Până la o eventuală întâlnire între Putin și Zelenski, sprijinul militar și politic al Occidentului rămâne vital pentru Kiev.