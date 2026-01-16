Putin și Netanyahu ar fi discutat despre Iran la telefon, afirmă Kremlinul

Aceasta reprezintă o nouă etapă în dialogul bilateral între Moscova și Tel Aviv privind stabilitatea regională.

Potrivit Reuters, Vladimir Putin a oferit sprijinul Rusiei în medierea conflictelor și a problemelor ce implică Iranul.

Liderul rus a subliniat necesitatea intensificării eforturilor politice și diplomatice pentru a asigura securitatea și stabilitatea în regiune, reafirmând disponibilitatea Moscovei de a juca un rol activ în prevenirea escaladării tensiunilor.

Experții în politică internațională consideră că această discuție telefonică ar putea reprezenta începutul unei cooperări mai intense între Rusia și Israel în ceea ce privește managementul crizelor regionale, inclusiv cele legate de Iran.

De asemenea, implicarea Moscovei în mediere poate avea un impact semnificativ asupra negocierilor viitoare privind securitatea nucleară și stabilitatea politică în Orientul Mijlociu.