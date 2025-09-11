Prima pagină » Știri externe » Qatar condamnă declarațiile „iresponsabile” ale lui Netanyahu privind Hamas

Qatar condamnă declarațiile „iresponsabile” ale lui Netanyahu privind Hamas

Qatar a criticat joi declarațiile premierului israelian Benjamin Netanyahu referitoare la găzduirea liderilor Hamas în țara din Golf, calificându-le drept „iresponsabile”. Declarațiile vin la mai bine de o zi după un atac aerian israelian asupra liderilor Hamas din Qatar.
Sursă foto: Hepta
Petre Apostol
11 sept. 2025, 06:14, Știri externe

Netanyahu a avertizat Qatarul să expulzeze oficialii Hamas sau „să-i aducă în fața justiției”, acuzând țara de oferirea unui refugiu și de finanțarea grupării.

Ca răspuns, ministerul de Externe din Qatar a denunțat „amenințările explicite privind viitoare încălcări ale suveranității statului” și a subliniat că Biroului Politic al Hamas funcționa în cadrul eforturilor de mediere cerute de Statele Unite ale Americii și Israel, desfășurate în mod oficial și transparent, informează Reuters.

Qatarul a avertizat că atacul israelian ar putea deraia negocierile de pace între Hamas și Israel, mediate împreună cu Egiptul, și a promis că va colabora cu partenerii săi pentru a se asigura că acțiunile „iresponsabile” ale lui Netanyahu vor fi oprite.