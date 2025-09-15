Raiffeisen vrea să plece din Rusia. Decizia e blocată între Moscova, Bruxelles și Washington

Raiffeisen Bank International AG (RBI), cu sediul central în Viena, urmărește să-și închidă operațiunile din Rusia, dar decizia nu se află în mâinile băncii, ci este condiționată de multiple blocaje geopolitice și instituționale.

„Am înțeles că încercarea de a ne retrage din Rusia este un proces la care putem lucra, dar decizia finală nu ne aparține. Sunt prea mulți factori de decizie implicați”, a dezvăluit luni directorul general Johann Strobl, în cadrul unui eveniment organizat de Bloomberg la Viena.

Ieșirea din Rusia pare o misiune imposibilă

Printre aceștia se numără guvernul rus, care controlează sever modul în care companiile occidentale pot ieși de pe piață.

Deși banca austriacă e în căutarea unui cumpărător pentru divizia sa din Rusia de peste trei ani, găsirea unei soluții acceptabile atât pentru Moscova, cât și pentru Occident s-a dovedit extrem de dificilă. Rusia cere aprobări oficiale și impune taxe de „ieșire” de până la 50% din valoarea activelor.

Activă în două țări aflate în război

Banca Centrală Europeană a cerut Raiffeisen să își reducă semnificativ expunerea în Rusia, iar banca susține că a început deja acest proces: „Am făcut ce am putut, mai ales după ce BCE ne-a cerut să reducem considerabil operațiunile”.

Și autoritățile de reglementare din SUA exercită presiuni asupra Raiffeisen, în încercarea de a reduce legăturile financiare ale băncilor occidentale cu Rusia.

În prezent, Raiffeisen operează în continuare în Rusia, dar și în Ucraina, unde este unul dintre cei mai mari creditori străini și un finanțator-cheie al sectorului agricol. Între timp, banca își concentrează strategia pe piețele din Europa de Est, în încercarea de a crește profitabilitatea în regiuni mai stabile.