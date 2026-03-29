Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 30. Macron: „Trebuie făcut totul” pentru a împiedica Irakul să fie tras în război / Zelenski afirmă că Rusia a furnizat Iranului informații care au dus la atacul asupra trupelor americane

Ucraina asigură un acord de apărare de miliarde de dolari cu Arabia Saudită și Qatar

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina va furniza expertiză tehnică Arabiei Saudite și Qatarului pentru a-i ajuta să facă față atacurilor iraniene.

„Ei recunosc expertiza noastră”, a spus Zelenski într-un interviu exclusiv acordat lui Raf Sanchez de la NBC.

El a menționat că Rusia cumpără de ceva vreme drone ieftine Shahed produse de Iran și le folosește în conflictul din Ucraina.

Zelenski afirmă că Rusia a furnizat Iranului informații care au dus la atacul asupra trupelor americane

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pentru NBC News că Rusia a luat imagini satelitare ale unei baze aeriene americane din Arabia Saudită cu câteva zile înainte ca aceasta să fie atacată de Iran.

Zelenski a spus că este „100% sigur” că Moscova și Teheran împărtășesc informații pentru a ajuta la vizarea trupelor americane implicate în război.

Iranul a atacat baza pe 26 martie, rănind mai mulți membri ai personalului militar american.

„Cred că este în interesul Rusiei să ajute iranienii”, a spus Zelenskyy într-un interviu acordat postului american. Și nu cred, știu, că ei împărtășesc informații. Îi ajută pe iranieni? Desigur. Cât la sută? Sută la sută”, a spus el.

Iranul condamnă atacurile asupra universităților

Ministerul de Externe al Iranului a condamnat loviturile aeriene asupra a două dintre principalele universități ale țării.

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baghaei, a declarat că Universitatea Tehnologică din Isfahan și Universitatea de Știință și Tehnologie din Teheran nu erau ținte militare legitime.

El a precizat că aceste locații sunt „doar două dintre numeroasele universități și centre de cercetare atacate deliberat de agresori în ultimele 30 de zile ale războiului lor ilegal împotriva poporului iranian.”

Încercări de atac asupra Dubaiului, „interceptate cu succes”

Autoritățile din Dubai au declarat că zgomotele puternice auzite în oraș au fost cauzate de interceptarea unor atacuri aeriene.

Pe rețelele sociale au existat relatări despre mai multe „explozii” auzite.

Într-un comunicat publicat puțin după ora 23:00, Biroul de Presă din Dubai a transmis: „Autoritățile din Dubai confirmă că sunetele auzite în mai multe părți ale orașului au fost rezultatul operațiunilor de interceptare a apărării aeriene efectuate cu succes.

„Vă rugăm să vă bazați pe surse oficiale pentru actualizări.”

Emiratele Arabe Unite au fost vizate în mod repetat de Iran în timpul războiului, din cauza parteneriatului lor militar cu SUA.

Macron: „Trebuie făcut totul” pentru a împiedica Irakul să fie tras în război

Președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la calm în contextul temerilor că Irakul ar putea fi tras în războiul dintre Iran și alte forțe.

El a declarat că „totul trebuie făcut” pentru a împiedica ca țara să fie atrasă în „escaladarea în curs” după o serie de atacuri asupra sa.

Armata irakiană a acuzat SUA și Israelul că au efectuat mai multe raiduri aeriene în ultimele săptămâni asupra milițiilor șiite susținute de Iran și asupra luptătorilor kurzi Peshmerga în regiunea Kurdistan din Irak.