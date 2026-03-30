Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 31. Uzina iraniană de producție a apei grele „nu mai este operațională” / Israelul a semnat un contract pentru achiziționarea a mii de obuze de artilerie/ Iranul confirmă decesul comandantului marinei Gărzii Revoluționare Iraniene

Iranul confirmă decesul comandantului marinei Gărzii Revoluționare Iraniene, Alireza Tangsiri

Iranul a confirmat decesul comandantului marinei Gărzii Revoluționare Iraniene, Alireza Tangsiri.

Într-o declarație a Gărzii Revoluționare Iraniene, difuzată de agenția de știri IRNA, se precizează că Tangsiri a decedat din cauza „gravității rănilor suferite”.

Săptămâna trecută, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că comandantul a fost ucis împreună cu alți oficiali într-o „operațiune precisă și letală” desfășurată de armata israeliană.

Armata israeliană a lansat două raiduri aeriene în suburbiile din sudul Beirutului

Jurnaliștii de la Al Jazeera Arabic transmit că armata israeliană a lansat două raiduri aeriene în suburbiile din sudul Beirutului.

Informațiile indică faptul că atacurile au vizat zonele Haret Hreik și Chiyah.

Israelul a semnat un contract în valoare de 48 de milioane de dolari cu Elbit Systems pentru achiziționarea a mii de obuze de artilerie de 155 mm

Ministerul Apărării din Israel a anunțat că a semnat un contract în valoare de 48 de milioane de dolari cu Elbit Systems pentru „zeci de mii” de obuze de artilerie de 155 mm.

Ministerul a declarat că achiziția face parte dintr-un efort mai amplu de a reduce dependența de furnizorii străini și de a consolida capacitatea internă de producție de armament.

Oficialii afirmă că această măsură reflectă o strategie mai amplă de asigurare a lanțurilor de aprovizionare în contextul conflictului regional în curs.

Premierul Australiei îi cere lui Trump să clarifice obiectivele războiului din Iran

Premierul Australiei, Anthony Albanese, a solicitat președintelui Trump să ofere indicații mai clare cu privire la obiectivele războiului din Iran, insistând în același timp asupra necesității unei dezescaladări a conflictului.

„Doresc să existe mai multă certitudine în ceea ce privește obiectivele războiului și doresc să asist la o dezescaladare a conflictului”, a declarat Albanese.

Australia a trimis avioane pentru a sprijini apărarea Emiratelor Arabe Unite, ca urmare a unei solicitări, dar a exclus trimiterea de forțe navale pentru a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Forțele israeliene bombardează Beirutul

Jurnaliștii de la Al Jazeera Arabic relatează că forțele israeliene au lansat un atac aerian asupra suburbiilor din sudul Beirutului.

Acest lucru survine după ce armata israeliană a avertizat că vor avea loc atacuri asupra a șapte cartiere și le-a cerut locuitorilor din acele zone să se refugieze.

Petrolul sare de 115 dolari, iar bursele din Asia se prăbușesc

Cotația Brent crude, principalul reper pentru prețul petrolului la nivel global, a crescut cu peste 3%, depășind 115 dolari pe baril luni dimineața.

Israelul avertizează asupra unor atacuri iminente asupra suburbiilor din sudul Beirutului

Armata israeliană afirmă că își continuă operațiunile în suburbiile din sudul Beirutului și le ordonă locuitorilor din șapte zone să-și părăsească locuințele, scrie Al Jazeera.

Aceste zone sunt Haret Hreik, Ghobeiry, Laylaki, Haddad, Borj el-Brajneh, Tawhidat al-Ghadir și Shiyah.

Armata a susținut că viza obiective militare ale Hezbollah din aceste zone, dar nu a oferit dovezi în acest sens.

Kuweitul anunță că a doborât 5 drone

Garda Națională a Kuweitului a transmis că a doborât cinci drone, potrivit Agenției de știri din Kuweit.

Israelul interceptează rachete iraniene

Postul de televiziune Channel 12 a transmis că rachetele iraniene care se îndreptau spre țară au declanșat alarmele în sudul Israelului și că proiectilele au fost interceptate în afara granițelor țării, potrivit Al Jazeera.

Israelul anunță o serie de atacuri asupra Teheranului

Armata israeliană afirmă că „atacă în prezent infrastructura” guvernului iranian „în întreg Teheranul”.

Trump susține că armata americană a „distrus” ținte importante în întregul Iran

Președintele SUA a comentat războiul împotriva Iranului pe platforma sa Truth Social.

„O zi importantă în Iran. Multe ținte căutate de mult timp au fost eliminate și distruse de MAREA NOASTRĂ ARMATĂ, cea mai bună și mai letală din lume”, a scris Trump într-o scurtă postare.

Hezbollah revendică noi atacuri asupra nordului Israelului

Gruparea armată libaneză afirmă că luptătorii săi au lansat rachete asupra satului Dovev și asupra unui obiectiv din satul Ghajar.

Atacurile au avut loc la ora 2:00 și, respectiv, la ora 2:50, ora locală.

Hezbollah a mai declarat că a desfășurat un atac cu dronă asupra Shoumira din regiunea Galileea de Vest, la ora 3:50.

Trump afirmă că liderii iranieni „nu vor mai avea o țară” dacă nu renunță la armele nucleare

Președintele SUA spune că nu dorește ca Iranul să dețină arme nucleare și că liderii iranieni vor renunța la ambițiile lor atomice.

„În acest moment, sunt decimați. Vor renunța la armele nucleare. Ne vor da praful nuclear. Vor face tot ce vrem noi să facă, și știți ce? Vor merge mai departe și poate vor avea din nou o țară grozavă, o țară grozavă. Dar dacă nu fac asta, nu vor mai avea o țară. Nici măcar nu vor mai avea o țară”, a spus el la bordul Air Force One.

Se aud sirene în Bahrain

Autoritățile din acest stat din Golf au îndemnat populația să „păstreze calmul și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, aceasta fiind a treia activare a sirenelor de alarmă în ultimele patru ore.

Trump afirmă că vrea să „pună mâna pe petrolul din Iran”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Financial Times că dorește să „pună mâna pe petrolul” din Iran și a afirmat că Washingtonul ar putea prelua controlul asupra centrului de export iranian de pe insula Kharg.

Kuweit: Un muncitor indian a fost ucis în atacul iranian asupra unei centrale electrice și a unei stații de desalinizare

Ministerul Electricității și Apei din Kuweit a anunțat că un muncitor indian a fost ucis în urma unui atac iranian asupra unei centrale electrice și a unei stații de desalinizare din țară.

Atacul a provocat, de asemenea, deteriorarea unei clădiri de servicii de la aceeași facilitate, potrivit unui mesaj publicat pe rețelele sociale de instituție.

Grup armat irakian revendică atacurile asupra bazelor americane

Grupul armat irakian Saraya Awliya al-Dam a declarat pe canalul său de Telegram că a efectuat opt atacuri vizând bazele americane din regiune în ultimele 24 de ore.

Israel spune că a interceptat două drone din Yemen

Armata israeliană afirmă că forțele sale aeriene au interceptat două drone lansate din Yemen în ultima oră.

AIEA: Uzina iraniană de producție a apei grele „nu mai este operațională”

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat că uzina de producție a apei grele a Iranului, situată la Khondab, nu mai este operațională, scrie SkyNews.

Teheranul a raportat că instalația a fost atacată vineri, iar Israelul și-a asumat responsabilitatea.