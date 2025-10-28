Războiul din Ucraina, ziua 1.343. ONU: Rusia folosește drone pentru a vâna și strămuta civili în Ucraina

ONU: Rusia folosește drone pentru a vâna și strămuta civili în Ucraina

Un nou raport al Comisiei Internaționale Independente de Anchetă a ONU privind Ucraina acuză forțele ruse că folosesc în mod sistematic drone pentru a vâna civili și a-i alunga din casele lor de lângă linia frontului, scrie The Kyiv Independent.

Potrivit anchetei, prezentate în fața Adunării Generale a ONU și citate de Reuters pe 27 octombrie, aceste atacuri coordonate cu drone au fost desfășurate timp de mai bine de un an pe o porțiune de 300 de kilometri ce acoperă regiunile Herson, Dnipropetrovsk și Mykolaiv.

Anchetatorii au concluzionat că aceste operațiuni echivalează cu infracțiunea împotriva umanității de strămutare forțată a populației.

Raportul descrie cum dronele rusești au urmărit locuitori neînarmați în zone deschise, au lovit clădiri civile și au vizat persoane care încercau să fugă. Au fost atacate inclusiv echipaje de intervenție, precum ambulanțe și pompieri, marcate vizibil cu simboluri umanitare.

Comisia și-a bazat concluziile pe 226 de interviuri cu victime, martori, lucrători umanitari și oficiali locali, precum și pe înregistrări video verificate în care civilii sunt urmăriți și vizați de drone.

Organismul ONU a acuzat deja Rusia de alte crime de război, inclusiv deportarea copiilor ucraineni.

Rusia continuă să nege că atacă intenționat civili și refuză cooperarea cu anchetatorii ONU.