Războiul din Ucraina, ziua 1.343. Zelenski: „Avem nevoie de sprijinul Europei pentru încă 2-3 ani de luptă” / ONU: Rusia folosește drone pentru a vâna și strămuta civili în Ucraina

Zelenski: „Avem nevoie de sprijinul Europei pentru încă 2-3 ani de luptă”

Ucraina are nevoie de sprijinul financiar al Europei pentru a continua lupta împotriva forțelor ruse invadatoare încă doi sau trei ani, declară președintele Volodimir Zelenski.

„Am reiterat acest lucru tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta zeci de ani, dar că trebuie să demonstrați că veți putea oferi sprijin financiar stabil Ucrainei pentru o anumită perioadă de timp”, a spus Zelenski, notează ANSA.

„Și de aceea au în vedere acest program: 2-3 ani”, a adăugat Zelenski, referindu-se la propunerea Comisiei Europene de a debloca treptat activele rusești pentru a finanța Ucraina.

Pokrovsk sub asediu: Rusia pătrunde în orașul-cheie din Donbass

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat marți că forțele ruse au pătruns în Pokrovsk, orașul strategic din estul Ucrainei pe care Moscova încearcă să-l cucerească de peste un an, în cadrul unor lupte aprige care se desfășoară de zile întregi.

„Aproximativ 200 de ruși sunt staționați acolo în diferite locații, putem vedea asta din dronele noastre. Pokrovsk este în prezent ținta principală a rușilor”, le-a declarat Zelenski reporterilor, conform Il Messaggero.

Conform surselor ucrainene, soldații ruși s-au infiltrat în oraș în echipe de 2-3 oameni, refugiindu-se în pivnițe și subsoluri. Forțele ucrainene își mențin însă pozițiile în cartiere cheie precum Sobachovka și în zona gării feroviare.

Ucraina doboară 26 din cele 38 de drone rusești într-un atac nocturn

Apărarea aeriană a Ucrainei a interceptat 26 din cele 38 de drone lansate de Rusia în timpul unui atac nocturn pe 28 octombrie, raportează Forțele Aeriene, scrie Mezha.

Aproximativ 25 dintre drone erau modele Shahed proiectate în Iran, iar altele au fost identificate ca fiind Gerbera și alte tipuri lansate din regiunile ruse Kursk și Orel.

Răspunsul a implicat avioane de luptă, sisteme de rachete antiaeriene, unități de război electronic, grupuri mobile de foc și alte mijloace fără pilot ce au acționat coordonat pentru a respinge atacul asupra regiunilor de nord și est ale Ucrainei.

În ciuda interceptărilor reușite, 12 drone de atac au lovit patru locații, iar căderi de resturi au fost raportate într-o zonă, potrivit datelor preliminare publicate la ora 09:00, ora locală.

Rusia testează a doua versiune a avionului MC-21 cu componente fabricate în țară

Rusia a testat un al doilea prototip al avionului de pasageri de distanță medie MC-21, construit cu componente interne, anunță Ministerul Industriei. Sancțiunile impuse componentelor străine blochează producția, iar ratele ridicate ale dobânzilor afectează investițiile.

Industria aeronautică rusă a reușit să livreze până în august doar unul dintre cele 15 avioane planificate pentru acest an.

MC-21 a decolat de la fabrica de aviație din Irkutsk operată de Yakovlev, parte a United Aircraft Corp, din cadrul conglomeratului de stat Rostec, potrivit imaginilor postate marți de Ministerul Industriei pe Telegram.

ONU: Rusia folosește drone pentru a vâna și strămuta civili în Ucraina

Un nou raport al Comisiei Internaționale Independente de Anchetă a ONU privind Ucraina acuză forțele ruse că folosesc în mod sistematic drone pentru a vâna civili și a-i alunga din casele lor de lângă linia frontului, scrie The Kyiv Independent.

Potrivit anchetei, prezentate în fața Adunării Generale a ONU și citate de Reuters pe 27 octombrie, aceste atacuri coordonate cu drone au fost desfășurate timp de mai bine de un an pe o porțiune de 300 de kilometri ce acoperă regiunile Herson, Dnipropetrovsk și Mykolaiv.

Anchetatorii au concluzionat că aceste operațiuni echivalează cu infracțiunea împotriva umanității de strămutare forțată a populației.

Raportul descrie cum dronele rusești au urmărit locuitori neînarmați în zone deschise, au lovit clădiri civile și au vizat persoane care încercau să fugă. Au fost atacate inclusiv echipaje de intervenție, precum ambulanțe și pompieri, marcate vizibil cu simboluri umanitare.

Comisia și-a bazat concluziile pe 226 de interviuri cu victime, martori, lucrători umanitari și oficiali locali, precum și pe înregistrări video verificate în care civilii sunt urmăriți și vizați de drone.

Organismul ONU a acuzat deja Rusia de alte crime de război, inclusiv deportarea copiilor ucraineni.

Rusia continuă să nege că atacă intenționat civili și refuză cooperarea cu anchetatorii ONU.