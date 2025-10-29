Războiul din Ucraina, ziua 1.344. Zelenski confirmă prima utilizare a rachetelor cu rază lungă de acțiune Flamingo și Ruta împotriva Rusiei

Zelenski confirmă prima utilizare a rachetelor cu rază lungă de acțiune Flamingo și Ruta împotriva Rusiei

Ucraina a folosit pentru prima dată în luptă rachetele cu rază lungă de acțiune Flamingo și Ruta, produse pe plan intern, a declarat președintele Volodimir Zelenski jurnaliștilor pe 27 octombrie, lăudând eficacitatea acestora.

„Facem tot ce putem pentru a ne asigura că anul acesta nu vom încerca doar una, două sau trei, ci vom face o încercare serioasă (de a face mai mult)”, a declarat Zelenski într-o ședință cu ușile închise, conform relatărilor postului public ucrainean Suspilne.

Fostul primar al orașului Odesa acuzat de neglijență în gestionarea inundațiilor mortale

Controversatul fost primar al orașului Odesa, Hennadiy Trukhanov, a fost acuzat de neglijență în gestionarea unei furtuni puternice și a inundațiilor care au devastat orașul de coastă la sfârșitul lunii trecute, a confirmat Parchetul General pe 29 octombrie.

Istoricii spun că atenția lui Putin asupra Ucrainei atinge nivelul obsesiei

Istoria comună ruso-ucraineană a fost marcată de secole de subjugare și represiune. Liderii ruși și sovietici, de la țari la Iosif Stalin, au privit națiunea ucraineană cu suspiciune.

Cu toate acestea, Serghei Radcenko, istoric specializat în politica externă sovietică și rusă, spune că obsesia pentru Ucraina este „proprie lui Putin”.

„Dacă priviți în urmă decenii pentru a vedea cum liderii sovietici și ruși s-au inspirat din istorie, veți observa că, deși au făcut cu toții asta, nu au fost obsedați de ea”, a declarat el pentru Kyiv Independent.

Hrytsak leagă acest lucru direct de invazia la scară largă.

Deși recunoaște că relațiile ruso-ucrainene ar fi dificile indiferent cine se află la Kremlin, istoricul ucrainean consideră că obsesia lui Putin pentru Ucraina joacă un rol important.

Pentru el, este o chestiune personală, adaugă Hrytsak.

Atacuri ucrainene asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei

Ucraina ar fi lovit, în cursul nopții de marți spre miercuri, o rafinărie de petrol și o uzină chimică din regiunile vestice ale Rusiei.

Zelenski ordonă Ucrainei să înceapă exportul de armament controlat începând din noiembrie

Președintele Volodimir Zelenski a dispus Ministerului Apărării de la Kiev să lanseze, începând cu luna noiembrie, un program de „export controlat” al armamentului ucrainean, pe fondul creșterii rapide a industriei de apărare și a producției de drone.

Serviciile de informaţii SUA: Rusia nu dă semne că ar fi dispusă să cedeze în războiul din Ucraina

O nouă evaluare a serviciilor de informaţii din SUA arată că preşedintele rus Vladimir Putin este mai hotărât ca oricând să continue războiul din Ucraina, în ciuda pierderilor militare şi economice, în timp ce preşedintele Donald Trump încearcă să relanseze eforturile de pace.

Zelenski: Prioritatea noastră este apărarea aeriană şi refacerea sistemului energetic

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat marţii că a discutat la Kiev cu ministrul olandez de Externe, David van Weel, despre situaţia critică a sistemului energetic ucrainean şi despre utilizarea activelor ruse îngheţate pentru reconstrucţia ţării.