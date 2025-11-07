Războiul din Ucraina – ziua 1353. Rutte la București: „NATO a depășit Rusia în producția de muniție”

NATO a depășit acum Rusia în producția de muniție, după o perioadă în care Moscova a depășit întreaga producție a alianței, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la București, pe 6 noiembrie, preluat de Kyiev Independent.

„Până de curând, Rusia producea mai multă muniție decât toți aliații NATO la un loc. Dar nu mai este așa”, a declarat Rutte la Forumul NATO-Industrie din Capitala României.

El a atribuit această schimbare unei extinderi a capacității de producție în domeniul Apărării în cadrul alianței.

Linii de producție noi se deschid în permanență

„În cadrul Alianței, deschidem acum zeci de linii de producție noi și le extindem pe cele existente. Producem mai mult decât am făcut în decenii”, a spus el, îndemnând industriile de Apărare să „își intensifice aprovizionarea, să extindă liniile de producție existente și să deschidă altele noi”.

Comentariile lui Rutte vin pe fondul unui efort mai amplu al țărilor europene de a-și extinde industriile de apărare pentru a consolida atât propria securitate, cât și apărarea Ucrainei împotriva agresiunii rusești, relatează Kyiev Independent.

„Amenințările sunt reale”

Rutte a subliniat că „pur și simplu nu există o apărare puternică fără o industrie de apărare puternică”, adăugând că liderii NATO au convenit să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035 și să accelereze achizițiile de sisteme critice, cum ar fi dronele, muniția și apărarea aeriană.

„Amenințările cu care ne confruntăm sunt reale și de durată. Războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei este cel mai evident exemplu”, a spus Rutte, avertizând că „pericolul reprezentat de Rusia nu se va termina odată cu acest război”.

„Europa are potențial uriaș de producție de armament”

El a mai spus că cooperarea militară tot mai mare a Rusiei cu China, Iranul și Coreea de Nord reprezintă o provocare pe termen lung:

„Acestea își sporesc colaborarea în domeniul industrial de apărare la niveluri fără precedent. Se pregătesc pentru o confruntare pe termen lung”.

Rutte a îndemnat membrii NATO și industriile lor de apărare să „îi depășească în armament, să producă mai bine și să fie mai inteligenți decât cei care încearcă să ne facă rău sau să ne diminueze”.

Vorbind în timpul unei vizite în Germania la începutul acestui an, Rutte a declarat că Europa este capabilă să producă de șase ori mai multe obuze de artilerie anual decât putea cu doi ani în urmă, producția fiind estimată să ajungă la 2 milioane de cartușe până la sfârșitul anului.