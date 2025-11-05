Rutte: Dacă România ar fi atacată, întregul NATO ar veni în ajutor. Nimeni nu va îndrăzni să încerce

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat mircuri, la Bucureşti, că România este protejată de întreaga Alianţă Nord-Atlantică şi că, în cazul unui atac, „31 de alte naţiuni vor veni în ajutorul României”.

„Avem planuri clare pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu aliat. Dacă România ar fi atacată, nu doar forţele dislocate aici ar acţiona, ci întreaga capacitate NATO, flota de F-35, forţele navale şi terestre. Asta ne face de neoprit. Nimeni nu va îndrăzni să încerce”, a afirmat Rutte.

El a subliniat că forţele terestre dislocate în România urmează să fie extinse de la 1.500 la peste 5.000 de militari, astfel încât Alianţa să poată reacţiona imediat, dacă situaţia de securitate o va cere.

„Putem aduce sprijin suplimentar oriunde este nevoie. Dacă apărarea o impune, inclusiv în România”, a spus oficialul NATO.

La rândul său, preşedintele Nicuşor Dan a respins ideea unei „împărţiri între Nord şi Sud” în cadrul Alianţei.

„În planurile şi strategiile NATO nu există o astfel de diferenţiere. Există o abordare comună pentru flancul estic, care este astăzi prioritar, iar dacă va exista o ameninţare pe flancul sudic, răspunsul va fi la fel de unitar”, a afirmat şeful statului.

Cei doi lideri au transmis un mesaj comun de solidaritate aliată şi de fermitate în faţa oricărei ameninţări la adresa securităţii României şi a flancului estic al NATO.

Nicuşor Dan: Ţara noastră are aliaţi şi este protejată corespunzător

„Legat de NATO şi de apărare, România implementează Strategia Naţională pentru Industria de Apărare. Asta înseamnă că luăm foarte în serios revigurarea acestei zone economice. Avem o tradiţie pe care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar pe care în acest context suntem nevoiţi şi o vom revigora”, a spus Dan.

Preşedintele afirmă că a discutat cu Rutte despre situaţia de securitate în spaţiul euro-atlantic şi colaborarea „pe care trebuie să o avem în acest context”, despre necesitatea majorării cheltuielor de apărare, despre Ucraina, despre Santinela Estului, care este programul NATO pentru apărare aeriană a flancului estic, inclusiv a României, nu numai partea de drone, ci un întreg program de apărare aeriană coerentă pe tot flancul de est.