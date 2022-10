Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a vorbit astăzi printr-un mesaj video la demonstraţia desfăşurată în Piaţa Wenceslas din Praga, manifestaţie având sloganul „Republica Cehă împotriva fricii şi urii”. „Nu vom permite Rusiei să ne tragă pe noi sau întreaga lume în obscuritate. Întunericul nu va învinge niciodată. Dacă oamenii nu închid ochii la război, lumina noastră nu se va stinge niciodată”, a spus Zelenska.

Decizia Moscovei de a suspenda acordul pentru exportul de grâu ucrainean prin Marea Neagră va duce la o nouă creştere a preţurilor. Potrivit experţilor, nereînnoirea acordului va duce la „consecinţe catastrofale”, în special pentru cele mai sărace naţiuni care se confruntă deja cu o penurie acută de alimente.

Deşi se îndoieşte că acordul va dura dincolo de termenul-limită de la jumătatea lunii noiembrie, Financial Times subliniază că analiştii nu se aşteptau la o întrerupere bruscă. Andrey Sizov, directorul general al SovEcon, o firmă de consultanţă pentru cerealele din Marea Neagră, a prezis o creştere a preţurilor, adăugând că mişcarea Rusiei reprezintă „cel mai rău scenariu posibil”.

Potrivit lui Arif Husain, economist-şef al Programului Alimentar Mondial al Naţiunilor Unite, „zeci de ţări” vor fi afectate de noua întrerupere a aprovizionării din Ucraina, unul dintre principalii exportatori mondiali de grâu şi de alte produse alimentare. „În cele mai bune vremuri ar fi rău, dar, în situaţia mondială actuală, este ceva care trebuie rezolvat cât mai curând posibil”, a spus el.

Înaltul Reprezentant al UE pentru politica externă, Josep Borrell, a avut o conversaţie telefonică cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, „pentru a discuta despre acordul Mării Negre şi pentru a coordona acţiunile de garantare a exportului de grâu şi îngrăşăminte din Ucraina. Rusia trebuie să revină la acordul pentru a permite un coridor maritim care să permită alimentelor să ajungă în lume. UE îşi va face partea pentru a contracara criza alimentară globală”. Borrell a scris asta într-un tweet.

„Lumea liberă” trebuie să garanteze exportul de cereale din porturile ucrainene, folosind chiar şi „nave de război” pentru a escorta mărfurile care pleacă din Ucraina. Teoria a fost lansată astăzi, pe pagina sa de Twitter, de către ministrul de externe lituanian, Gabrielius Landsbergis. „Negocierile nu funcţionează cu Rusia”, a scris ministrul.

„Putin şi-a încălcat angajamentul şi ne ameninţă. Dacă va continua să împiedice exportul de cereale din Ucraina, lumea liberă trebuie să se unească pentru a restabili conformitatea cu regulile acordului pe care Rusia l-a semnat”, mai susţine acesta.

Kremlinul susţine că negocierile de pace pentru războiul din Ucraina ar trebui purtate în primul rând cu Statele Unite, care dictează comportamentul Kievului.

„Evident, Washingtonul are un vot decisiv”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS,

„Kiev are un preşedinte, un preşedinte legitim, Zelensky, şi teoretic este posibil să se ajungă la un acord politic cu el. Dar, ţinând cont de experienţa din martie, aceste acorduri nu înseamnă nimic, deoarece pot fi anulate printr-o comandă externă. Aşa că trebuie să vorbeşti cu altcineva, cu motivatorul lor, cu patronul lor”, a spus Peskov, subliniind că Rusia „va continua să-şi apere interesele”.

Guvernul ucrainean nu crede în disponibilitatea reală a Moscovei de a negocia, pentru că „acela care vrea să negocieze nu distruge infrastructura energetică a ţării invadate, nu bombardează zonele civile, nu efectuează execuţii în masă ale civililor, nu anunţă mobilizări militare şi nu blochează exporturile de grâu”. Aşa că Rusia trebuie să se retragă la „graniţele din 1991”. Adică „cel de la momentul independenţei Ucrainei, inclusiv Crimeea”.

Trei nave ruseşti cu un total de 24 de rachete de croazieră de tip Kalibr sunt pregătite pentru luptă în Marea Neagră: „Inamicul îşi intensifică măsurile de apărare antiaeriană şi de apărare antisubmarină, deoarece dragatorul de mine Ivan Golubets a fost lovit ieri în afara portului din Sevastopol”.

Marina Forţelor Armate Ucrainene scrie pe Telegram. În Marea Azov, forţele ruse continuă să controleze comunicaţiile maritime, ţinând până la trei nave de război şi nave pregătite pentru luptă.

Telefonul fostului premier britanic Liz Truss a fost interceptat în timp ce acesta era ministru de externe. Ziarul Mail on Sunday scrie astăzi, adăugând că Londra suspectează o implicare a agenţilor ruşi. Potrivit Mail on Sunday, au fost interceptate mesaje private de la ministrul de externe de atunci cu oficiali externi, inclusiv despre Ucraina. Interceptarea a fost descoperită în vară, când conservatorii alegeau noul lider care urma să-i succedă premierului Boris Johnson.

Johnson şi secretarul său de cabinet, Simon Case, au decis să ţină ştirile sub secret, a spus ziarul. Printre conversaţiile interceptate, se numără şi cele dintre Truss şi aliatul său apropiat, Kwasi Kwarteng. Prim-ministru timp de o lună şi jumătate, între septembrie şi octombrie, Truss îl alesese pe Kwarteng drept ministru de Finanţe.

Fostul secretar de stat şi fost şef al CIA al SUA, Mike Pompeo, s-a declarat „foarte îngrijorat” de ameninţarea nucleară rusă pe fundalul războiului din Ucraina. „Sunt foarte îngrijorat”, a spus el, în marginea Galei National Italian American Foundation (NIAF) de la Washington. Dar, a adăugat: „Sunt încrezător că, dacă SUA şi Europa oferă Ucrainei ceea ce are nevoie pentru a-şi proteja suveranitatea, Kievul va avea succes”.

„Prin suspendarea participării la acordul de grâu, Rusia agravează criza alimentară globală cauzată de agresiunea sa împotriva Ucrainei. Trebuie să revină asupra deciziei sale, care are consecinţe grave”, scrie ministrul francez de externe, Catherine Colonna, pe Twitter.

Un al doilea suspect în atacul asupra Departamentului de Poliţie din Herson din ultimele zile a fost arestat. Acest lucru a fost raportat de Tass, citând serviciile ruse de urgenţă.

Locuitorii din Belgorod, un oraş rusesc la graniţa cu Ucraina, au găsit sicrie de zinc cu cadavrele soldaţilor ruşi lăsate la gunoi. Acest lucru a fost raportat de media independentă din Belarus, Nexta Tv, pe Twitter prin publicarea unei fotografii cu sicrie.

In #Belgorod, residents found among the garbage zinc coffins, in which the bodies of the dead invaders were delivered, BAZA reports.



